Indy

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Piloto seguirá fazendo dupla com Veekay; resta apenas uma vaga em aberto na Indy para 2026 enquanto destino da Prema segue incerto

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing
A Juncos Hollinger Racing confirmou nesta terça-feira (02) que Sting Ray Robb seguirá na equipe para a temporada 2026 da Indy, encerrando semanas de especulação sobre o futuro do piloto de 24 anos.
Leia também:
A renovação de Robb marca seu segundo ano consecutivo com a Juncos Hollinger Racing depois de voltar à equipe em 2025, cinco anos após a conquista da Indy Pro 2000 na temporada de 2020. O piloto de Idaho fará dupla com Rinus Veekay, que assinou com a Juncos em outubro, substituindo Conor Daly.
"Sting Ray é um pilar fundamental na estrutura que estamos construindo para 2026. Seu comprometimento e abordagem combinam com a ambição que leva esta equipe adiante", disse o chefe da equipe, Dave O'Neill.
"Demos passos significativos este ano, mas sabemos que há muito mais potencial a ser desbloqueado - e 2026 é a nossa chance de converter esse progresso em ganhos reais de desempenho. Com a continuidade que Sting Ray proporciona, combinada com o ritmo, a experiência e o pedigree vencedor de corridas que Rinus traz, acreditamos que essa formação nos dá o poder de fogo para subir rapidamente na classificação".
Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing

Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing

Foto de: Penske Entertainment

Robb começou sua jornada na Indy em 2023 com a Dale Coyne Racing antes de ir para a A.J. Foyt no ano seguinte e depois para a Juncos em 2025. Seu melhor resultado na última temporada foi o nono lugar em Long Beach, terminando em 25º na classificação. Sua posição de largada média de 22,1 foi a sua melhor na categoria até o momento, com uma média de resultados finais de corrida de 19,6.
"Esta temporada é muito importante para mim e estou aproveitando-a totalmente. É a minha primeira oportunidade de correr com a mesma equipe por uma segunda temporada e estou pronto para o que ela exige", disse Robb.
"O que é fundamental para mim é a continuidade - trabalhar com os membros veteranos da equipe e com os mais novos em quem todos confiamos, com todos focados na melhora em todas as áreas. Ter a experiência de Dave no comando tem sido muito importante. É possível sentir a forma como seu calibre no esporte molda nossos processos, a maneira como ele lidera a sala e o profissionalismo geral".
"Juntando isso à visão de Adam Carroll e às seis temporadas de experiência que Rinus traz como companheiro de equipe, parece que toda a operação está indo na direção certa. Estou animado por ter Rinus como companheiro de equipe - estamos alinhados, famintos e prontos para lutar juntos na frente".
Com Robb confirmado para uma segunda temporada na Juncos Racing, a única vaga restante na Indy para 2026 é o segundo carro da Dale Coyne.
Por outro lado, o futuro da Prema Racing como equipe segue incerto, mas o chefe da equipe, Rene Rosin, disse recentemente ao Motorsport.com que Callum Ilott e Robert Shwartzman permaneceriam como os pilotos se a marca italiana tivesse a chance de continuar no grid.

