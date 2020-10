A quinta-feira no Indianapolis Motor Speedway contou com a realização do treino de classificação para a corrida 1 do GP de Indianápolis que vai acontecer amanhã no misto do templo sagrado do automobilismo dos EUA.

Pela primeira vez na carreira, o novato Rinus Veekay terá o direito de largar na frente. Ele cravou 1min09s6903 no Grupo 2 e superou Josef Newgarden, que havia entrado no grupo anterior, por quase oito décimos.

Colton Herta abrirá a segunda fila, ao lado de outra Penske, a de Will Power. O líder do campeonato, Scott Dixon fechará a sexta fila, na 12ª posição.

Helio Castroneves, que substitui Oliver Askew na McLaren #7, vai começar na 19ª posição.

A corrida 1 do GP de Indianápolis acontece nesta sexta-feira, às 16h30, horário de Brasília.

Grid de largada

