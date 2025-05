Nos estágios iniciais de sua 10ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Alexander Rossi parecia pronto para lutar por sua segunda vitória no Maior Espetáculo do Automobilismo. Mas, em questão de segundos, a corrida do californiano pegou fogo. Literalmente.

Rossi estava lutando entre os cinco primeiros em uma estratégia de pit alternativo na volta 73 de 200, quando a fumaça que saía do lado esquerdo de seu Chevrolet nº 20 levou a equipe de pit da Ed Carpenter Racing a chamá-lo.

"Não sei todos os detalhes, tudo o que sei é que a caixa de câmbio estava começando a ficar muito estranha", disse Rossi à FOX Sports. "Não sei se estava começando a sair óleo ou o quê, mas era um problema na caixa de câmbio."

Momentos depois, Rossi foi para os boxes, onde sua equipe tentou diagnosticar o problema com o carro. Ao retirarem o pneu traseiro esquerdo, o carro de Rossi foi subitamente imerso em chamas que ultrapassaram o muro dos boxes devido a um problema de combustível.

Rossi saiu rapidamente do carro, jogando as luvas no muro dos boxes em sinal de frustração, enquanto a equipe apagava o fogo. Enquanto ele se afastava, o abastecedor Mike Miller lutava contra o muro dos boxes enquanto era envolvido por algumas chamas. Mais tarde, ele levantou o polegar para indicar que estava bem.

"É sempre uma situação terrível", disse Rossi sobre o incêndio. "E é muito decepcionante. Era um carro de corrida fenomenal. A equipe tomou uma ótima decisão de ficar de fora quando aconteceu a primeira janela de estratégia. Tudo o que estávamos fazendo no estande da Java House (nº 20) era incrível."

"É por isso que este lugar é tão doloroso. É preciso que muitas coisas deem certo. É simplesmente decepcionante porque é mais uma oportunidade perdida."

