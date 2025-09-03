Indy: Will Power substituirá Colton Herta na Andretti em 2026

Apenas um dia após o término oficial de sua longa passagem de 17 anos pela Penske, o bicampeão da Indy Will Power já anunciou seus planos de correr pela Andretti em 2026, substituindo Colton Herta.

Ele pilotará o Honda #26, no lugar de Herta, que terminou a temporada de 2025 em sétimo lugar na classificação do campeonato. Colton deixará a Indy para perseguir o sonho da Fórmula 1, anunciando na quarta-feira que se tornará piloto de testes oficial da Cadillac.

Embora Herta não tenha vencido em 2025, ele e o time em volta do #26 venceram duas corridas no ano passado e terminaram 2024 como vice-campeões.

"Primeiro, quero agradecer a Colton Herta por todas as ótimas lembranças e sucesso que ele trouxe para a Andretti Global durante seu tempo com a equipe", disse Jill Gregory, COO da TWG Motorsports e presidente da Andretti Global. "Estamos incrivelmente orgulhosos dele e lhe desejamos o melhor em sua nova jornada na F1".

"Não poderíamos pensar em um piloto melhor do que Will Power para ocupar o lugar de Colton aqui na Andretti e assumir o volante do Honda #26. Will é um competidor feroz, cujo histórico fala por si só. Além disso, ele tem uma grande personalidade e achamos que, do ponto de vista cultural, ele também se encaixará bem na equipe'.

Power, de 44 anos, é um dos mais bem-sucedidos pilotos da Indy na história do esporte, pois suas 45 vitórias na carreira o colocam em quarto lugar na lista de vitórias de todos os tempos e suas 71 poles são inigualáveis.

Além dos títulos da Indy em 2014 e 2022, ele também venceu as 500 milhas de Indianápolis de 2018. Ele agora se junta à Andretti, que não ganha um título da Indy desde 2012, mas continua totalmente capaz de vencer corridas a qualquer semana.

Power terminou a temporada de 2025 em nono lugar na classificação final de pontos e foi um dos seis pilotos que não se chamavam "Álex Palou" a chegar ao Victory Lane.

"Só quero dizer que estou muito animado por me juntar à Andretti Global", disse Power em um comunicado da Andretti. "Não tenho palavras para agradecer a Dan [Towriss], Jill [Gregory] e à equipe por essa oportunidade. Colton é uma pessoa que me impressiona muito há algum tempo. Ele tem muita habilidade natural e acho que fará um ótimo trabalho na Europa. Estou animado para observá-lo e vou trabalhar para entrar em cena e deixar todos na equipe 26 orgulhosos".

"Estou realmente ansioso para conhecer toda a equipe Andretti e começar a trabalhar em 2026. Eles têm pessoas muito inteligentes e sei que será muito agradável começar a vencer. Também estou ansioso para dirigir pela Honda. Eles têm sido um concorrente difícil, e estou ansioso para trabalhar com toda a equipe HRC".

"Além disso, tenho um enorme respeito por Kyle [Kirkwood] e Marcus [Ericsson]. Tive algumas grandes batalhas correndo contra eles e acho que faremos uma ótima combinação como companheiros de equipe. Este é um capítulo totalmente novo para mim. Devo dizer que, às vezes, uma mudança de cenário e um novo começo são muito energizantes. Mal posso esperar".

