Na tarde deste sábado, foi disputado o treino classificatório do GP de Detroit da IndyCar. E quem cravou a pole foi o norte-americano Colton Herta, da Andretti. Cotado na F1 pela Cadillac, que estreia em 2026, o piloto cravou 1min0s477 e bateu o compatriota David Malukas -- o jovem da AJ Foyt ficou com 1min0s649.

Também dos Estados Unidos, Kyle Kirkwood, da Andretti, completa o top 3 do grid no circuito de rua de Michigan, à frente do dinamarquês Christian Lundgaard, da McLaren. Já o norte-americano Graham Rahal, da equipe Rahal, 'fechou' os cinco primeiros colocados na tomada de tempos de Detroit.

Atual campeão, líder de 2025 e vindo de vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, o espanhol Álex Palou foi o mais lento do 'Fast Six', última e definitiva sessão dos qualis da IndyCar. O tricampeão foi sexto com a Chip Ganassi, mas larga em quinto por punição de seis posições de grid a Rahal por troca de motor.

Grid de largada do GP de Detroit da IndyCar:

1 Colton Herta #26 1:00.478 2 David Malukas #4 1:00.649 0.171 3 Kyle Kirkwood #27 1:00.731 0.253 4 Christian Lundgaard #7 1:00.894 0.416 5 + 6 = 11 *Graham Rahal #15 1:01.065 0.587 5 Álex Palou #10 1:01.468 0.990 6 Rinus Veekay #18 1:00.721 0.243 7 Scott McLaughlin #3 1:00.760 0.282 8 Will Power #12 1:00.786 0.308 9 + 6 = 15 Scott Dixon #9 1:01.160 0.682 9 Marcus Armstrong #66 1:01.243 0.766 10 Christian Rasmussen #21 1:01.531 1.053 12 Marcus Ericsson #28 1:01.382 0.904 13 Louis Foster #45 1:01.209 0.731 14 Felix Rosenqvist #60 1:01.415 0.937 16 Alexander Rossi #20 1:01.431 0.953 17 Callum Ilott #90 1:01.464 0.986 18 Pato O’Ward #5 1:01.682 1.204 19 Kyffin Simpson #8 1:01.556 1.078 20 Jacob Abel #51 1:01.731 1.253 21 Santino Ferrucci #14 1:01.580 1.102 22 Robert Shwartzman #83 1:01.850 1.372 23 Devlin DeFrancesco #30 1:01.604 1.126 24 Josef Newgarden #2 1:02.206 1.728 25 Conor Daly #76 1:02.168 1.690 26 Sting Ray Robb #77 1:02.405 1.927 27 Nolan Siegel #6 1:08.320 7.842

* Rahal e Dixon foram punidos em seis posições no grid por troca de motor

