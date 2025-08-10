IndyCar - Palou bate e larga em quinto, com O'Ward pole: veja grid do GP de Portland e matemática do título para Álex
Lundgaard foi o mais rápido da sessão qualificatória que definiu a ordem de largada, mas, com punição por troca de motor, o dinamarquês parte do sétimo lugar
Neste domingo, a IndyCar realiza o GP de Portland, no qual o tricampeão Álex Palou, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis deste ano, pode se sagrar tetracampeão da categoria norte-americana com antecedência.
O espanhol, porém, bateu na hora decisiva da classificação disputada neste sábado no estado de Oregon. O piloto da Chip Ganassi, então, larga em quinto, enquanto vê seu perseguidor mais próximo, Pato O'Ward, na pole.
O mexicano da Arrow McLaren cravou 58s534 no quali e superou o sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank por 0s024. Quem completa o top 3 é Will Power. O australiano da Penske larga à frente do norte-americano David Malukas, da Foyt, enquanto Palou 'fecha' as cinco primeiras posições com a Ganassi.
Veja grid de Portland e, na sequência, a matemática para o título de Palou:
|1
|Pato O’Ward
|McLaren
|58.534
|2
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank
|58.558
|3
|Will Power
|Penske
|58.642
|4
|David Malukas
|Foyt
|58.537
|5
|Álex Palou
|Ganassi
|58.669
|6
|Alex Rossi
|Carpenter
|58.497
|7
|Christian Lundgaard*
|McLaren
|58.393
|8
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank
|58.532
|9
|Scott Dixon
|Ganassi
|58.744
|10
|Marcus Ericsson
|Andretti
|58.748
|11
|Scott McLaughlin
|Penske
|58.544
|12
|Devlin DeFrancesco
|RLL
|58.470
|13
|Colton Herta
|Andretti
|58.531
|14
|Louis Foster
|RLL
|58.623
|15
|Josef Newgarden*
|Penske
|58.696
|16
|Christian Rasmussen
|Carpenter
|58.545
|17
|Nolan Siegel
|McLaren
|58.710
|18
|Kyffin Simpson
|Ganassi
|58.771
|19
|Kyle Kirkwood
|Andretti
|58.569
|20
|Sting Ray Robb
|Juncos
|58.927
|21
|Santino Ferrucci*
|Foyt
|58.623
|22
|Graham Rahal
|RLL
|58.583
|23
|Rinus VeeKay
|Dale Coyne
|59.086
|24
|Calum Ilott
|Prema
|58.755
|25
|Robert Shwartzman
|Prema
|59.745
|26
|Conor Daly
|Juncos
|58.961
|27
|Jacob Abel
|Dale Coyne
|58.964
*Punidos com 6 posições de grid por troca de motor
Os cálculos de Álex Palou para 'fechar' o tetra -- e o que O'Ward precisa para manter tudo em aberto
Com 121 pontos de vantagem para O'Ward, Palou tem chances de confirmar o quarto título -- o terceiro consecutivo -- com duas rodadas de antecedência caso Pato não desconte 14 tentos em relação ao espanhol.
Com o mexicano na pole, em caso de vitória do piloto da Arrow McLaren, Álex não pode chegar em segundo se Pato quiser manter a disputa em aberto. Se O'Ward chegar em segundo, Palou tem de ficar fora do top 5 para o certame se estender até Milwaukee (24/8) -- o último GP é em Nashville (31/8).
Em caso de um terceiro lugar do competidor do México, o espanhol tem de ficar fora do top 9 para o título seguir em aberto. Se Pato chegar em quarto, Palou tem de terminar abaixo do 11º lugar para o mexicano continuar 'vivo'.
Claro, se Álex chegar à frente de O'Ward, o espanhol é campeão. Em qualquer resultado do competidor da Arrow McLaren fora do top 15, o astro da Chip Ganassi confirma o tetra. O GP de Portland tem largada programada para 16h (Brasília), na TV Cultura, ESPN4 e Disney+, com toda cobertura do Motorsport.com.
