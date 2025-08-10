Todas as categorias

Indy Portland

IndyCar - Palou bate e larga em quinto, com O'Ward pole: veja grid do GP de Portland e matemática do título para Álex

Lundgaard foi o mais rápido da sessão qualificatória que definiu a ordem de largada, mas, com punição por troca de motor, o dinamarquês parte do sétimo lugar

Redação Motorsport.com
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Neste domingo, a IndyCar realiza o GP de Portland, no qual o tricampeão Álex Palou, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis deste ano, pode se sagrar tetracampeão da categoria norte-americana com antecedência.

O espanhol, porém, bateu na hora decisiva da classificação disputada neste sábado no estado de Oregon. O piloto da Chip Ganassi, então, larga em quinto, enquanto vê seu perseguidor mais próximo, Pato O'Ward, na pole.

O mexicano da Arrow McLaren cravou 58s534 no quali e superou o sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank por 0s024. Quem completa o top 3 é Will Power. O australiano da Penske larga à frente do norte-americano David Malukas, da Foyt, enquanto Palou 'fecha' as cinco primeiras posições com a Ganassi.

Veja grid de Portland e, na sequência, a matemática para o título de Palou:

1 Pato O’Ward McLaren  58.534
2 Felix Rosenqvist Meyer Shank  58.558
3 Will Power Penske  58.642
4 David Malukas Foyt  58.537
5 Álex Palou Ganassi  58.669
6 Alex Rossi Carpenter  58.497
7 Christian Lundgaard* McLaren  58.393
8 Marcus Armstrong Meyer Shank  58.532
9 Scott Dixon Ganassi  58.744
10 Marcus Ericsson Andretti  58.748
11 Scott McLaughlin Penske  58.544
12 Devlin DeFrancesco RLL  58.470
13 Colton Herta Andretti  58.531
14 Louis Foster RLL  58.623
15 Josef Newgarden* Penske  58.696
16 Christian Rasmussen Carpenter  58.545
17 Nolan Siegel McLaren  58.710
18 Kyffin Simpson Ganassi  58.771
19 Kyle Kirkwood Andretti  58.569
20 Sting Ray Robb Juncos  58.927
21 Santino Ferrucci* Foyt  58.623
22 Graham Rahal RLL  58.583
23 Rinus VeeKay Dale Coyne  59.086
24 Calum Ilott Prema  58.755
25 Robert Shwartzman Prema  59.745
26 Conor Daly Juncos  58.961
27 Jacob Abel Dale Coyne  58.964

*Punidos com 6 posições de grid por troca de motor

Os cálculos de Álex Palou para 'fechar' o tetra -- e o que O'Ward precisa para manter tudo em aberto

Com 121 pontos de vantagem para O'Ward, Palou tem chances de confirmar o quarto título -- o terceiro consecutivo -- com duas rodadas de antecedência caso Pato não desconte 14 tentos em relação ao espanhol.

Com o mexicano na pole, em caso de vitória do piloto da Arrow McLaren, Álex não pode chegar em segundo se Pato quiser manter a disputa em aberto. Se O'Ward chegar em segundo, Palou tem de ficar fora do top 5 para o certame se estender até Milwaukee (24/8) -- o último GP é em Nashville (31/8).

Em caso de um terceiro lugar do competidor do México, o espanhol tem de ficar fora do top 9 para o título seguir em aberto. Se Pato chegar em quarto, Palou tem de terminar abaixo do 11º lugar para o mexicano continuar 'vivo'.

Claro, se Álex chegar à frente de O'Ward, o espanhol é campeão. Em qualquer resultado do competidor da Arrow McLaren fora do top 15, o astro da Chip Ganassi confirma o tetra. O GP de Portland tem largada programada para 16h (Brasília), na TV Cultura, ESPN4 e Disney+, com toda cobertura do Motorsport.com.

Redação Motorsport.com Indy
Filtros