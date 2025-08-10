Neste domingo, a IndyCar realiza o GP de Portland, no qual o tricampeão Álex Palou, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis deste ano, pode se sagrar tetracampeão da categoria norte-americana com antecedência.

O espanhol, porém, bateu na hora decisiva da classificação disputada neste sábado no estado de Oregon. O piloto da Chip Ganassi, então, larga em quinto, enquanto vê seu perseguidor mais próximo, Pato O'Ward, na pole.

O mexicano da Arrow McLaren cravou 58s534 no quali e superou o sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank por 0s024. Quem completa o top 3 é Will Power. O australiano da Penske larga à frente do norte-americano David Malukas, da Foyt, enquanto Palou 'fecha' as cinco primeiras posições com a Ganassi.

Veja grid de Portland e, na sequência, a matemática para o título de Palou:

1 Pato O’Ward McLaren 58.534 2 Felix Rosenqvist Meyer Shank 58.558 3 Will Power Penske 58.642 4 David Malukas Foyt 58.537 5 Álex Palou Ganassi 58.669 6 Alex Rossi Carpenter 58.497 7 Christian Lundgaard* McLaren 58.393 8 Marcus Armstrong Meyer Shank 58.532 9 Scott Dixon Ganassi 58.744 10 Marcus Ericsson Andretti 58.748 11 Scott McLaughlin Penske 58.544 12 Devlin DeFrancesco RLL 58.470 13 Colton Herta Andretti 58.531 14 Louis Foster RLL 58.623 15 Josef Newgarden* Penske 58.696 16 Christian Rasmussen Carpenter 58.545 17 Nolan Siegel McLaren 58.710 18 Kyffin Simpson Ganassi 58.771 19 Kyle Kirkwood Andretti 58.569 20 Sting Ray Robb Juncos 58.927 21 Santino Ferrucci* Foyt 58.623 22 Graham Rahal RLL 58.583 23 Rinus VeeKay Dale Coyne 59.086 24 Calum Ilott Prema 58.755 25 Robert Shwartzman Prema 59.745 26 Conor Daly Juncos 58.961 27 Jacob Abel Dale Coyne 58.964

*Punidos com 6 posições de grid por troca de motor

Os cálculos de Álex Palou para 'fechar' o tetra -- e o que O'Ward precisa para manter tudo em aberto

Com 121 pontos de vantagem para O'Ward, Palou tem chances de confirmar o quarto título -- o terceiro consecutivo -- com duas rodadas de antecedência caso Pato não desconte 14 tentos em relação ao espanhol.

Com o mexicano na pole, em caso de vitória do piloto da Arrow McLaren, Álex não pode chegar em segundo se Pato quiser manter a disputa em aberto. Se O'Ward chegar em segundo, Palou tem de ficar fora do top 5 para o certame se estender até Milwaukee (24/8) -- o último GP é em Nashville (31/8).

Em caso de um terceiro lugar do competidor do México, o espanhol tem de ficar fora do top 9 para o título seguir em aberto. Se Pato chegar em quarto, Palou tem de terminar abaixo do 11º lugar para o mexicano continuar 'vivo'.

Claro, se Álex chegar à frente de O'Ward, o espanhol é campeão. Em qualquer resultado do competidor da Arrow McLaren fora do top 15, o astro da Chip Ganassi confirma o tetra. O GP de Portland tem largada programada para 16h (Brasília), na TV Cultura, ESPN4 e Disney+, com toda cobertura do Motorsport.com.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!