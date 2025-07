IndyCar: Palou bate Lundgaard e crava a pole do GP de Mid-Ohio

Na tarde deste sábado, foi realizada a classificação para o GP de Mid-Ohio da IndyCar. E quem ficou com a pole position foi o piloto dominante da categoria nos últimos, o espanhol Álex Palou, piloto da Chip Ganassi.

Palou cravou 1min05s2515 no quali recém-realizado e superou o dinamarquês Christian Lundgaard, da RLL, por 0s1911. O top 3 do grid é completado pelo barbadiano Kyffin Simpson, companheiro de Palou na Ganassi.

Quem larga do quarto posto é o norte-americano Nolan Siegel, da Arrow McLaren. Ele parte à frente do compatriota Colton Herta, que fecha o top 5 do grid com a Andretti. O mais lento do 'Fast Six', última sessão do qualificatório da Indy, foi o britânico Louis Foster, da RLL. O Motorsport.com mostra o grid:

POSIÇÃO / PILOTO VOLTA GAP 1 Álex Palou #10 1:05.022 2 Christian Lundgaard #7 1:05.213 0.191 3 Kyffin Simpson #8 1:05.756 0.734 4 Nolan Siegel #6 1:05.926 0.905 5 Colton Herta #26 1:06.122 1.100 6 Louis Foster #45 1:06.240 1.218 7 Kyle Kirkwood #27 1:05.444 0.423 8 Marcus Armstrong #66 1:05.547 0.525 9 Scott Dixon #9 1:05.557 0.535 10 Christian Rasmussen #21 1:05.586 0.565 11 Marcis Ericsson #28 1:05.595 0.574 12 Alexander Rossi #20 1:05.927 0.906 13 Conor Daly #76 1:05.757 0.736 14 David Malukas #4 1:05.638 0.617 15 Pato O’Ward #5 1:05.773 0.751 16 Felix Rosenqvist #60 1:05.639 0.618 17 Santino Ferrucci #14 1:05.814 0.792 18 Josef Newgarden #2 1:05.649 0.627 19 Sting Ray Robb #77 1:05.830 0.809 20 Graham Rahal #15 1:05.673 0.651 21 Scott McLaughlin #3 1:05.853 0.831 22 Will Power #12 1:05.674 0.653 23 Devlin DeFrancesco #30 1:06.059 1.038 24 Calum Ilott #90 1:05.676 0.654 25 Jacob Abel #51 1:06.646 1.625 26 Rinus VeeKay #18 1:05.852 0.830 27 Robert Shwartzman #83 1:06.383 1.361

