IndyCar se aproxima de retorno ao Brasil em 2027, diz site americano
Segundo portal RACER, categoria já alertou pilotos e equipes sobre possível viagem para Goiânia no ano que vem
Felix Rosenqvist, Meyer Shank w/ Curb-Agajanian
Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
Um possível retorno da IndyCar ao Brasil em 2027 tem ganhado força. De acordo com o portal americano RACER, a categoria alertou pilotos e equipes nas últimas semanas sobre uma possível vinda para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.
A notícia chega quatro meses após Mark Miles, CEO da Penske Entertainment, visitar o circuito goiano ao lado de outros representantes da categoria, tendo sido recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela. Segundo a publicação americana, Miles já visitou a pista três vezes.
“Estamos animados e otimistas com a possibilidade de trazer mais um grande evento esportivo para Goiás. Isso significa mais geração de emprego e movimentação financeira para o nosso Estado”, declarou Vilela em abril.
Com certificação grau 2 da FIA, Goiânia recebeu em março o GP do Brasil de MotoGP, marcando o retorno da categoria rainha de motovelocidade ao país após 22 anos. No entanto, após uma série de problemas no asfalto, o circuito precisou ser fechado para revitalização e recapeamento, com previsão de reabertura em outubro.
Além disso, um possível retorno da IndyCar também está relacionada ao interesse da atual administração do estado em ampliar a presença de grandes categorias do automobilismo na região. Com eleições estaduais em outubro, existe certa urgência para que um eventual acordo seja fechado antes do processo eleitoral, pois uma mudança no comando do estado poderia alterar as prioridades e colocar em dúvida a continuidade do projeto.
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