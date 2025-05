O brasileiro campeão da Indy em 2004 e hoje chefe de equipe da Arrow McLaren, Tony Kanaan, disse que "não está fazendo nada diferente" em sua abordagem às 500 Milhas de Indianápolis deste ano. Na edição de 2024, Pato O'Ward perdeu para Josef Newgarden, da equipe Penske, faltando apenas duas curvas para a bandeirada final.

"Não estamos fazendo nada diferente", disse ele. "Falo por experiência própria, e disse isso a Pato. Detesto ter de dizer a ele que sei como ele se sente, porque levei 12 anos para vencer essa corrida".

"Acho que a maneira como lidei com isso durante toda a minha carreira foi: toda vez que eu vinha para essa corrida, eu tinha que me colocar em posição de vencer. E o primeiro passo é participar, esse é o número um. E depois, trabalhar para atingir sua meta".

"Não consigo identificar um motivo pelo qual perdemos uma corrida faltando duas curvas para o final. Só posso olhar para frente e dizer: 'tudo bem, vamos ver o que achamos que precisamos melhorar, como podemos jogar a estratégia da corrida', e veremos se estaremos lá no final".

"É preciso ter cuidado com a forma de abordar o assunto e deixar que ele entre em sua cabeça. Isso pode torná-lo imortal, um vencedor eterno. Mas também pode destruí-lo e fazer com que você não goste mais de correr".

"Portanto, estamos nos aproximando com a mesma abordagem. Respeitamos a pista de corrida, temos carros de corrida velozes e vamos fazer de tudo".

Quando perguntado sobre o que ele fará para ajudar O'Ward, o vencedor da Indy500 em 2013 disse: "Farei tudo o que puder. Eu disse ao Pato, 'se eu pudesse pilotar o carro', mas acho que sou pior do que ele, então ele é o melhor cara no volante!"

"E depois, com toda a equipe e o Pato, as ferramentas e a mentalidade, e tudo para vencer uma corrida, o que é uma grande responsabilidade da minha parte. Como piloto de carros de corrida, eu tinha apenas a minha equipe para me preocupar".

"Temos quatro carros na corrida, quatro chances. Não estou colocando todas as minhas moedas no Pato, mas ele é o único que tem um bom histórico aqui".

Mas Kanaan está hesitante em pensar muito sobre o que uma vitória na Indy500 significaria para ele e para a equipe. Ele disse: "Eu tento não pensar nisso. Acho que, ao longo dos anos, aprendi que esse tipo de expectativa pode realmente destruir você".

"Sabe quando você gosta de pensar em como vai comemorar, e essa expectativa? Eu nunca gostei disso, porque acho que precisa ser natural. Mas isso significaria muito para a equipe, certo? A McLaren tem uma história. Somos uma equipe de corrida, nossa equipe este ano nunca parou de correr. Veja o quanto estamos dominando na Fórmula 1. Agora, essa equipe cresceu, então é uma equipe de corrida que se tornou esse império".

Antes da Indy500, a Arrow McLaren tem dois pilotos entre os cinco primeiros na classificação, com Christian Lundgaard em terceiro, com 150 pontos, apenas um ponto atrás de Kyle Kirkwood, em segundo, e O'Ward, com 148. No entanto, Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, tem dominado até agora e lidera com 97 pontos de vantagem sobre Kirkwood, o segundo colocado.

E, olhando para o restante da temporada 2025, Kanaan é realista quanto aos objetivos de sua equipe. "Temos que manter as mesmas coisas", disse. "Nada precisa mudar. Ou seja, os altos e baixos, ou um resultado ruim, ou um bom resultado, não podem mudar o foco e a meta".

"Acho que temos uma tarefa difícil para Palou, que tem sido extremamente forte. Quero dizer, seu pior resultado foi o segundo lugar. Portanto, temos que aproveitar isso e manter a diferença o mais próximo possível. Não podemos ficar duvidando um do outro".

"Temos um plano. Se ele será suficiente ou não, eu poderei responder em alguns meses, quando a temporada terminar. Mas isso não é de forma alguma uma desculpa. Eu entrei este ano, estou comprometido, sou um piloto de corrida, tenho sido um piloto de carros de corrida durante toda a minha carreira".

"As pessoas dizem: 'Você gosta de ganhar corridas? Eu digo: 'na verdade, é o contrário. Odeio perder mais do que gosto de ganhar'. Estamos trabalhando muito, mas as corridas não são justas, nunca foram justas, a vida não é justa. Em termos de resultados, você diz: 'Bem, estamos felizes?' Claro que não. Nunca ficaremos felizes se não ganharmos tudo. Mas acho que tem sido muito positivo".

"No ano passado, queríamos resolver alguns problemas, que eram a consistência, mas também não ter nenhuma falha mecânica, o que, batendo na madeira, até agora conseguimos realizar, e depois continuamos a trabalhar assim. Acho que estamos no caminho certo, e as corridas não perdoam, você só é tão bom quanto sua última corrida".

