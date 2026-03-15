Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 13º
Piloto da Andretti superou o atual campeão na reta final da corrida e lidera a tabela pela primeira vez na carreira
Kyle Kirkwood fez uma corrida impressionante, bateu o atual campeão e venceu o primeiro GP de Arlington da história da IndyCar. Pilotando pela AJ Foyt, o brasileiro Caio Collet encerrou a prova deste domingo em 13º lugar.
O ritmo implacável do piloto natural da Flórida colaborou para que ele superasse problemas iniciais com sua equipe de pit stop, alcançando e ultrapassando o atual e tetracampeão da categoria, Alex Palou, a 16 voltas do final, rumo à sua primeira vitória da temporada.
Kirkwood, que largou em sétimo lugar com seu Honda #27 da Andretti Global, superou o Honda #10 da Chip Ganassi Racing de Palou em uma corrida que terminou sob bandeira amarela. É a sexta vitória da carreira de Kirkwood. O resultado também o coloca na liderança do campeonato pela primeira vez em sua carreira.
Will Power, companheiro de equipe de Kirkwood, ficou em terceiro e garantiu a última vaga no pódio. Marcus Ericsson ficou em quarto, garantindo à Andretti Global um resultado de 1-3-4. Pato O’Ward, da Arrow McLaren, ficou em quinto.
Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, terminou em sexto, à frente de David Malukas, da Team Penske, em sétimo, e depois de Christian Lundgaard, da Arrow McLaren.O hexacampeão da Indy, Scott Dixon, terminou em nono com seu Honda nº 9 da Chip Ganassi Racing, à frente de Alexander Rossi, da ECR.
Kirkwood, Palou e Power lideraram 16 das 70 voltas cada um, com Ericsson na frente por 15. Houve oito trocas de liderança entre cinco pilotos.
A Corrida
Ericsson, que largou da pole, liderou o pelotão na largada. Na parte de trás do grid, Christian Lundgaard acabou rodando em decorrência de um toque de Mick Schumacher. A corrida continuou sem interrupções, já que Lundgaard voltou à pista após cair para a 23ª posição.
Enquanto isso, um furo no pneu detectado durante as voltas de aquecimento levou Marcus Armstrong a fazer uma parada na volta 2 — cumprindo a exigência de duas voltas antes de trocar por outro conjunto de pneus macios novos.
Nas cinco primeiras voltas, a vantagem de Ericsson se manteve em 0s6 s sobre Palou, com Power em terceiro, 1s2 atrás. Palou começou a se aproximar e a perseguir o pole, chegando a 0s3 da liderança da corrida enquanto uma série de pit stops acontecia para vários pilotos que optaram pela estratégia de três paradas.
Os cinco primeiros após 10 voltas eram Ericsson, Palou, Power, O’Ward e Kirkwood. Ericsson conseguiu abrir uma vantagem considerável sobre Palou, ampliando para 1s6 s na volta 12. Ele e o atual campeão fizeram pit stops na volta 16, quando a equipe de Ericsson cometeu um erro na roda dianteira direta, fazendo com que ele ficasse atrás do espanhol.
Ambos os pilotos trocaram os pneus alternativos gastos por um conjunto novo do composto mais macio. Power assumiu a liderança da corrida, com Rosenqvist, que largou com um conjunto dos pneus primários mais duros, em segundo. Rosenqvist assumiu a liderança na volta 19, mas fez um pit stop na volta seguinte e trocou para um conjunto de pneus alternativos novos.
Power reassumiu a liderança e fez o pit stop na volta 23. No entanto, houve outro erro da Andretti Global, pois Power teve sua saída atrasada depois que Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan, estava entrando. Momentos depois, Newgarden tentou fazer uma ultrapassagem por dentro em Malukas na Curva 3, mas os dois se tocaram. Como resultado, Newgarden rodou e caiu para a 20ª posição, enquanto Malukas continuou em nono.
Com o ciclo de pit stops concluído, Palou assumiu a liderança da corrida, seguido por Ericsson, O’Ward, Kirkwood e Rosenqvist. Ericsson e Kirkwood fizeram pit stop na volta 27, abrindo mão da segunda e da quarta posições, trocando os pneus macios gastos por um conjunto de pneus primários usados. Palou e O’Ward fizeram pit stop na volta seguinte, ambos mudando para pneus duros, levando Rosenqvist à liderança.
Rosenqvist manteve o P1 até fazer sua parada na volta 35, quando trocou por outro conjunto novo de pneus macios. Power assumiu a liderança da corrida, com uma vantagem de 6s5 sobre Palou. Kirkwood conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe Ericsson na entrada da Curva 10 para assumir a quinta posição, mas ficou atrás de Palou na estratégia.
Schumacher rodou na Curva 1 na volta 39 após um contato com Newgarden, que estava saindo dos boxes. Apesar do incidente, a corrida continuou sem interrupção.
Power, apostando em uma estratégia de duas paradas, mantinha uma vantagem de 4 segundos sobre Palou, com Kirkwood 9s2 atrás a 30 voltas do final. Palou reduziu a diferença para menos de 1 segundo três voltas depois.
Após um stint prolongado com os pneus mais macios, Power finalmente fez sua parada a 25 voltas do final. Palou assumiu a liderança, com Kirkwood 4s atrás. Power saiu em quinto, atrás de Ericsson em terceiro e O’Ward em quarto. Kirkwood fez uma volta de 1m34s6679 na volta 47 — a mais rápida da corrida até aquele momento — e reduziu a vantagem de Palou para 3s3. Enquanto isso, Ericsson fez sua parada na volta 48.
Palou e Kirkwood entraram nos boxes na volta 49, ambos mantendo os pneus primários mais duros. A diferença entre os dois caiu para 2s quando Palou voltou à liderança com Kirkwood logo atrás. A 17 voltas do final, Kirkwood estava a 0s3 s de Palou na briga pela liderança da corrida. Kirkwood fez uma ultrapassagem em Palou na Curva 14 e assumiu a liderança da corrida a 16 voltas do final.
Depois de assumir a liderança, Kirkwood não deu trégua e abriu uma vantagem de mais de 2 segundos sobre Palou nas cinco voltas seguintes. A 10 voltas do final, Kirkwood estabeleceu a volta mais rápida da corrida em 1m34s4376.
A primeira bandeira amarela foi acionada a quatro voltas do final, depois que Christian Rasmussen, da ECR, parou na Curva 1, perto da saída do pit lane.
A relargada deu início a uma disputa de uma volta, com Kirkwood saindo na frente de Palou. A bandeira amarela voltou momentos depois, após Nolan Siegel e Romain Grosjean se chocarem e ficarem presos na Curva 14.
Kirkwood seguiu sem pressão para conquistar a vitória, à frente de Palou e Power.
