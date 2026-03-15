Indy Arlington

Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 13º

Piloto da Andretti superou o atual campeão na reta final da corrida e lidera a tabela pela primeira vez na carreira

Joey Barnes
Editado:
Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global

Kyle Kirkwood fez uma corrida impressionante, bateu o atual campeão e venceu o primeiro GP de Arlington da história da IndyCar. Pilotando pela AJ Foyt, o brasileiro Caio Collet encerrou a prova deste domingo em 13º lugar. 

Leia também:

O ritmo implacável do piloto natural da Flórida colaborou para que ele superasse problemas iniciais com sua equipe de pit stop, alcançando e ultrapassando o atual e tetracampeão da categoria, Alex Palou, a 16 voltas do final, rumo à sua primeira vitória da temporada. 

Kirkwood, que largou em sétimo lugar com seu Honda #27 da Andretti Global, superou o Honda #10 da Chip Ganassi Racing de Palou em uma corrida que terminou sob bandeira amarela. É a sexta vitória da carreira de Kirkwood. O resultado também o coloca na liderança do campeonato pela primeira vez em sua carreira. 

Will Power, companheiro de equipe de Kirkwood, ficou em terceiro e garantiu a última vaga no pódio.  Marcus Ericsson ficou em quarto, garantindo à Andretti Global um resultado de 1-3-4. Pato O’Ward, da Arrow McLaren, ficou em quinto.

Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, terminou em sexto, à frente de David Malukas, da Team Penske, em sétimo, e depois de Christian Lundgaard, da Arrow McLaren.O hexacampeão da Indy, Scott Dixon, terminou em nono com seu Honda nº 9 da Chip Ganassi Racing, à frente de Alexander Rossi, da ECR.

Kirkwood, Palou e Power lideraram 16 das 70 voltas cada um, com Ericsson na frente por 15. Houve oito trocas de liderança entre cinco pilotos. 

A Corrida

Ericsson, que largou da pole, liderou o pelotão na largada. Na parte de trás do grid, Christian Lundgaard acabou rodando em decorrência de um toque de Mick Schumacher. A corrida continuou sem interrupções, já que Lundgaard voltou à pista após cair para a 23ª posição. 

Enquanto isso, um furo no pneu detectado durante as voltas de aquecimento levou Marcus Armstrong a fazer uma parada na volta 2 — cumprindo a exigência de duas voltas antes de trocar por outro conjunto de pneus macios novos. 

Nas cinco primeiras voltas, a vantagem de Ericsson se manteve em 0s6 s sobre Palou, com Power em terceiro, 1s2 atrás. Palou começou a se aproximar e a perseguir o pole, chegando a 0s3 da liderança da corrida enquanto uma série de pit stops acontecia para vários pilotos que optaram pela estratégia de três paradas. 

Os cinco primeiros após 10 voltas eram Ericsson, Palou, Power, O’Ward e Kirkwood. Ericsson conseguiu abrir uma vantagem considerável sobre Palou, ampliando para 1s6 s na volta 12. Ele e o atual campeão fizeram pit stops na volta 16, quando a equipe de Ericsson cometeu um erro na roda dianteira direta, fazendo com que ele ficasse atrás do espanhol.

Ambos os pilotos trocaram os pneus alternativos gastos por um conjunto novo do composto mais macio. Power assumiu a liderança da corrida, com Rosenqvist, que largou com um conjunto dos pneus primários mais duros, em segundo. Rosenqvist assumiu a liderança na volta 19, mas fez um pit stop na volta seguinte e trocou para um conjunto de pneus alternativos novos.

Power reassumiu a liderança e fez o pit stop na volta 23. No entanto, houve outro erro da Andretti Global, pois Power teve sua saída atrasada depois que Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan, estava entrando. Momentos depois, Newgarden tentou fazer uma ultrapassagem por dentro em Malukas na Curva 3, mas os dois se tocaram. Como resultado, Newgarden rodou e caiu para a 20ª posição, enquanto Malukas continuou em nono.

Com o ciclo de pit stops concluído, Palou assumiu a liderança da corrida, seguido por Ericsson, O’Ward, Kirkwood e Rosenqvist. Ericsson e Kirkwood fizeram pit stop na volta 27, abrindo mão da segunda e da quarta posições, trocando os pneus macios gastos por um conjunto de pneus primários usados. Palou e O’Ward fizeram pit stop na volta seguinte, ambos mudando para pneus duros, levando Rosenqvist à liderança.

Rosenqvist manteve o P1 até fazer sua parada na volta 35, quando trocou por outro conjunto novo de pneus macios. Power assumiu a liderança da corrida, com uma vantagem de 6s5 sobre Palou. Kirkwood conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe Ericsson na entrada da Curva 10 para assumir a quinta posição, mas ficou atrás de Palou na estratégia. 

Schumacher rodou na Curva 1 na volta 39 após um contato com Newgarden, que estava saindo dos boxes. Apesar do incidente, a corrida continuou sem interrupção. 

Power, apostando em uma estratégia de duas paradas, mantinha uma vantagem de 4 segundos sobre Palou, com Kirkwood 9s2 atrás a 30 voltas do final. Palou reduziu a diferença para menos de 1 segundo três voltas depois.

Após um stint prolongado com os pneus mais macios, Power finalmente fez sua parada a 25 voltas do final. Palou assumiu a liderança, com Kirkwood 4s atrás. Power saiu em quinto, atrás de Ericsson em terceiro e O’Ward em quarto. Kirkwood fez uma volta de 1m34s6679 na volta 47 — a mais rápida da corrida até aquele momento — e reduziu a vantagem de Palou para 3s3. Enquanto isso, Ericsson fez sua parada na volta 48. 

Palou e Kirkwood entraram nos boxes na volta 49, ambos mantendo os pneus primários mais duros. A diferença entre os dois caiu para 2s quando Palou voltou à liderança com Kirkwood logo atrás. A 17 voltas do final, Kirkwood estava a 0s3 s de Palou na briga pela liderança da corrida. Kirkwood fez uma ultrapassagem em Palou na Curva 14 e assumiu a liderança da corrida a 16 voltas do final.

Depois de assumir a liderança, Kirkwood não deu trégua e abriu uma vantagem de mais de 2 segundos sobre Palou nas cinco voltas seguintes. A 10 voltas do final, Kirkwood estabeleceu a volta mais rápida da corrida em 1m34s4376. 

A primeira bandeira amarela foi acionada a quatro voltas do final, depois que Christian Rasmussen, da ECR, parou na Curva 1, perto da saída do pit lane. 

A relargada deu início a uma disputa de uma volta, com Kirkwood saindo na frente de Palou. A bandeira amarela voltou momentos depois, após Nolan Siegel e Romain Grosjean se chocarem e ficarem presos na Curva 14.

Kirkwood seguiu sem pressão para conquistar a vitória, à frente de Palou e Power. 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 70

 

     3    
2 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 70

0.3140

     3    
3 Australia W. Power Andretti Global 26 70

3.5855

     2    
4 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 70

4.9128

     3    
5 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 70

5.9336

     3    
6 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 70

6.6046

     3    
7 United States D. Malukas Team Penske 12 70

7.4478

     3    
8 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 70

8.7501

     3    
9 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 70

9.8315

     4    
10 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 70

10.7076

     3    
11 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 70

12.4888

     4    
12 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 70

13.8893

     3    
13 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 70

14.7435

     3    
14
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 70

16.2034

     3    
15 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 70

16.8679

     3    
16 United States J. Newgarden Team Penske 2 70

18.7540

     3    
17 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 70

21.2934

     3    
18 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 70

22.2893

     3    
19 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 70

24.7337

     4    
20 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 70

27.6294

     6    
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 69

1 lap

     3    
22 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 69

3.1241

     5    
23 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 68

1 lap

     3   Colisão
24
N. Siegel Arrow McLaren
 6 68

1 lap

     4   Colisão
25
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 66

3 laps

     3   Acidente
Artigo anterior Em seu melhor quali na Indy, Collet larga em 16º nas ruas de Arlington

Principais comentários

Mais de
Joey Barnes

Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Indy
Indy
Arlington
Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Pilotos apontam 'excelência' do GP de Arlington como novo padrão a ser seguido na Indy

Indy
Indy
Arlington
Pilotos apontam 'excelência' do GP de Arlington como novo padrão a ser seguido na Indy

Indy apresenta traçado e logo da corrida em Washington

Indy
Indy
Indy apresenta traçado e logo da corrida em Washington
Mais de
Kyle Kirkwood

Indy: Palou prevalece no Alabama, vence mais uma e 'reina' absoluto na temporada de 2025

Indy
Indy
Barber
Indy: Palou prevalece no Alabama, vence mais uma e 'reina' absoluto na temporada de 2025

Indy: Newgarden conquista primeira pole de 2024, em St. Petersburg

Indy
Indy
St. Petersburg
Indy: Newgarden conquista primeira pole de 2024, em St. Petersburg

Kart agita fim de semana em Miami; brasileiros se destacam

Kart
Kart
Kart agita fim de semana em Miami; brasileiros se destacam

Últimas notícias

Pedro Lima faz nova escalada na F4 Winter Series e termina o campeonato em décimo

Geral
Misc Geral
Pedro Lima faz nova escalada na F4 Winter Series e termina o campeonato em décimo

Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 13º

Indy
Indy Indy
Arlington
Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 13º

AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Las Vegas
AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series

F1: Sexto na China, Gasly afirma que Alpine "não ficou muito atrás" da Ferrari em Xangai

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da China
F1: Sexto na China, Gasly afirma que Alpine "não ficou muito atrás" da Ferrari em Xangai