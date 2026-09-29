Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Indy

Lenda da Indy 500, Gordon Johncock morre aos 90 anos

Norte-americano conquistou a Indy 500 em 1973 e 1982 e protagonizou uma das chegadas mais marcantes da história da prova

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Gordon Johncock after second Indy 500 win

Gordon Johncock after second Indy 500 win

Foto de: Getty Images

Gordon Johncock, um dos grandes nomes da história das 500 Milhas de Indianápolis, morreu nesta segunda-feira (28), aos 90 anos. Bicampeão da principal corrida do automobilismo norte-americano, o ex-piloto faleceu em sua casa em South Branch, no estado de Michigan.

Leia também:

Nascido em Hastings, também em Michigan, Johncock construiu uma carreira marcada principalmente por suas atuações em Indianápolis. Ele estreou na Indy 500 em 1965, em uma classe de novatos que também contou com nomes como Mario Andretti e Al Unser. Naquela edição, terminou na quinta colocação.

A primeira vitória de Johncock nas 500 Milhas aconteceu em 1973. Em uma edição marcada por acidentes, chuva e interrupções, que fizeram a prova se estender por três dias, ele liderou 64 voltas e conquistou seu primeiro triunfo no Indianapolis Motor Speedway.

O momento mais lembrado de sua carreira, porém, aconteceu nove anos depois. Em 1982, Johncock travou um duelo com Rick Mears nas voltas finais e resistiu à pressão para cruzar a linha de chegada apenas 0s16 à frente do rival. Na época, aquela foi a menor diferença entre primeiro e segundo colocados na história da Indy 500.

Além das duas conquistas em Indianápolis, Johncock foi campeão nacional da USAC em 1976. Ao longo de 261 largadas em provas de Indy, acumulou 25 vitórias e 20 pole positions. Ele competiu em uma geração que reuniu nomes como A.J. Foyt, Andretti, Johnny Rutherford e Mears.

Johncock também teve passagens pela NASCAR e disputou três edições da Daytona 500. Depois de se afastar das pistas, ainda retornou às 500 Milhas de Indianápolis em 1991, quando terminou em sexto aos 54 anos. Sua última participação aconteceu em 1992, aos 55, encerrando uma trajetória que lhe rendeu entradas em diversos halls da fama do automobilismo norte-americano.

Gordon Johncock

Gordon Johncock

Photo by: Brian Spurlock of Icon Sportswire via Getty Images

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Herta mira F1 até 2028: “Ainda tenho chance”
Próximo artigo Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Principais comentários
Mais de
Joey Barnes

Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Indy
Indy
Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Indy: AJ Foyt contrata Hauger, rival de Collet e novato do ano, para 2027

Indy
Indy
Indy: AJ Foyt contrata Hauger, rival de Collet e novato do ano, para 2027

Indy: McLaughlin encerra jejum de dois anos com vitória em Laguna Seca; Collet chega em 20º

Indy
Indy
Laguna Seca
Indy: McLaughlin encerra jejum de dois anos com vitória em Laguna Seca; Collet chega em 20º

Últimas notícias

NASCAR: Keselowski surpreende e anuncia saída da RFK Racing

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
NASCAR: Keselowski surpreende e anuncia saída da RFK Racing

MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda

F1 - Ocon: “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Ocon: “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”

Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Indy
Indy Indy
Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon