Lenda da Indy 500, Gordon Johncock morre aos 90 anos
Norte-americano conquistou a Indy 500 em 1973 e 1982 e protagonizou uma das chegadas mais marcantes da história da prova
Gordon Johncock after second Indy 500 win
Foto de: Getty Images
Gordon Johncock, um dos grandes nomes da história das 500 Milhas de Indianápolis, morreu nesta segunda-feira (28), aos 90 anos. Bicampeão da principal corrida do automobilismo norte-americano, o ex-piloto faleceu em sua casa em South Branch, no estado de Michigan.
Nascido em Hastings, também em Michigan, Johncock construiu uma carreira marcada principalmente por suas atuações em Indianápolis. Ele estreou na Indy 500 em 1965, em uma classe de novatos que também contou com nomes como Mario Andretti e Al Unser. Naquela edição, terminou na quinta colocação.
A primeira vitória de Johncock nas 500 Milhas aconteceu em 1973. Em uma edição marcada por acidentes, chuva e interrupções, que fizeram a prova se estender por três dias, ele liderou 64 voltas e conquistou seu primeiro triunfo no Indianapolis Motor Speedway.
O momento mais lembrado de sua carreira, porém, aconteceu nove anos depois. Em 1982, Johncock travou um duelo com Rick Mears nas voltas finais e resistiu à pressão para cruzar a linha de chegada apenas 0s16 à frente do rival. Na época, aquela foi a menor diferença entre primeiro e segundo colocados na história da Indy 500.
Além das duas conquistas em Indianápolis, Johncock foi campeão nacional da USAC em 1976. Ao longo de 261 largadas em provas de Indy, acumulou 25 vitórias e 20 pole positions. Ele competiu em uma geração que reuniu nomes como A.J. Foyt, Andretti, Johnny Rutherford e Mears.
Johncock também teve passagens pela NASCAR e disputou três edições da Daytona 500. Depois de se afastar das pistas, ainda retornou às 500 Milhas de Indianápolis em 1991, quando terminou em sexto aos 54 anos. Sua última participação aconteceu em 1992, aos 55, encerrando uma trajetória que lhe rendeu entradas em diversos halls da fama do automobilismo norte-americano.
Gordon Johncock
Photo by: Brian Spurlock of Icon Sportswire via Getty Images
FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR: Keselowski surpreende e anuncia saída da RFK Racing
MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda
F1 - Ocon: “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”
Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários