Lenda da Indy 500, Gordon Johncock morre aos 90 anos

Gordon Johncock, um dos grandes nomes da história das 500 Milhas de Indianápolis, morreu nesta segunda-feira (28), aos 90 anos. Bicampeão da principal corrida do automobilismo norte-americano, o ex-piloto faleceu em sua casa em South Branch, no estado de Michigan.

Nascido em Hastings, também em Michigan, Johncock construiu uma carreira marcada principalmente por suas atuações em Indianápolis. Ele estreou na Indy 500 em 1965, em uma classe de novatos que também contou com nomes como Mario Andretti e Al Unser. Naquela edição, terminou na quinta colocação.

A primeira vitória de Johncock nas 500 Milhas aconteceu em 1973. Em uma edição marcada por acidentes, chuva e interrupções, que fizeram a prova se estender por três dias, ele liderou 64 voltas e conquistou seu primeiro triunfo no Indianapolis Motor Speedway.

O momento mais lembrado de sua carreira, porém, aconteceu nove anos depois. Em 1982, Johncock travou um duelo com Rick Mears nas voltas finais e resistiu à pressão para cruzar a linha de chegada apenas 0s16 à frente do rival. Na época, aquela foi a menor diferença entre primeiro e segundo colocados na história da Indy 500.

Além das duas conquistas em Indianápolis, Johncock foi campeão nacional da USAC em 1976. Ao longo de 261 largadas em provas de Indy, acumulou 25 vitórias e 20 pole positions. Ele competiu em uma geração que reuniu nomes como A.J. Foyt, Andretti, Johnny Rutherford e Mears.

Johncock também teve passagens pela NASCAR e disputou três edições da Daytona 500. Depois de se afastar das pistas, ainda retornou às 500 Milhas de Indianápolis em 1991, quando terminou em sexto aos 54 anos. Sua última participação aconteceu em 1992, aos 55, encerrando uma trajetória que lhe rendeu entradas em diversos halls da fama do automobilismo norte-americano.

Gordon Johncock Photo by: Brian Spurlock of Icon Sportswire via Getty Images

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