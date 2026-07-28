A IndyCar deu um passo importante para o futuro nesta terça-feira (28), revelando a próxima geração de carros da categoria norte-americana, o IR-28, que fará sua estreia a partir de 2028. Os novos chassi e motor prometem tempos de volta mais rápidos, segurança sem precedentes e ação roda a roda aprimorados.

Desenvolvido em parceria com a Dallara, fornecedora de longa data de chassis, o IR-28 representa um modelo completo, com o objetivo de estabelecer novos padrões de referência para os campeonatos, mantendo ao mesmo tempo a identidade própria da Indy.

“Temos o prazer de divulgar as imagens do novo chassi da Indy, que levará nosso esporte a uma nova e empolgante era”, disse o presidente J. Douglas Boles. “Como vocês podem imaginar, um projeto dessa magnitude exige uma quantidade incrível de planejamento, colaboração e execução".

"Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, incluindo Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone e Shell, que trabalharam incansavelmente para criar um pacote que irá aprimorar a competição já incrível da Indy e seu crescimento no setor".

“Com os testes iniciais começando esta semana, ainda há muito trabalho a ser feito até 2028, mas estamos no caminho certo para apresentar uma nova era da Indy, entregando melhores disputas roda a roda, mais recordes de pista, novos padrões de competitividade e parâmetros de referência em segurança. Estamos confiantes de que o IR-28 é o pacote ideal para levar a Indy adiante".

Em busca de recordes, peso reduzido

O IR-28 foi projetado para superar os tempos de volta atuais e bater recordes de pista de longa data. Isso inclui os históricos recordes de velocidade do Indianápolis Motor Speedway (IMS), estabelecidos em 1996 por Arie Luyendyk, bicampeão da na 500 Milhas de Indianápolis.

Para atingir esses recordes e melhorar a competitividade, o novo carro passa por uma redução massiva de peso:

Redução de peso total: o IR-28 pesará aproximadamente 50kg a menos que o modelo atual.

o IR-28 pesará aproximadamente 50kg a menos que o modelo atual. Relação potência/peso: o chassi mais leve melhorará significativamente o desempenho de aceleração e frenagem, permitindo que os pilotos possam andar mais próximos uns dos outros, acelerando mais nas disputas roda a roda.

Mudanças importantes na aerodinâmica

Embora mantenha os traços icônicos de estilo da Indy, o carro foi integralmente reprojetado para o IR-28:

Arquitetura do fluxo aerodinâmica projetado de forma específica: Pela primeira vez, o fluxo de ar foi projetado especificamente para otimizar a parte de trás do veículo, reduzindo o fluxo de ar sujo e facilitando as ultrapassagens.

Pela primeira vez, o fluxo de ar foi projetado especificamente para otimizar a parte de trás do veículo, reduzindo o fluxo de ar sujo e facilitando as ultrapassagens. Configuração das asas: O IR-28 traz novas asas dianteiras e traseiras que proporcionam uma postura agressiva em circuitos permanentes e de rua, juntamente com um pacote de alto downforce e baixo arrasto em cenários de alta velocidade (incluindo uma asa dianteira aerodinamicamente mais estável para Indianápolis).

O IR-28 traz novas asas dianteiras e traseiras que proporcionam uma postura agressiva em circuitos permanentes e de rua, juntamente com um pacote de alto downforce e baixo arrasto em cenários de alta velocidade (incluindo uma asa dianteira aerodinamicamente mais estável para Indianápolis). Aeroscreen integrado: O aeroscreen foi projetado especificamente para ser incorporado diretamente à arquitetura do chassi, resultando em um modelo mais leve e aerodinâmico, com um visual que simula um "caça".

O aeroscreen foi projetado especificamente para ser incorporado diretamente à arquitetura do chassi, resultando em um modelo mais leve e aerodinâmico, com um visual que simula um "caça". Inovações no cockpit: Os botões e alças mecânicos das barras estabilizadoras foram substituídos por barras estabilizadoras ajustáveis pelo piloto e controladas eletronicamente, liberando espaço no cockpit para maior segurança e, ao mesmo tempo, melhorando a capacidade de resposta da configuração.

Os botões e alças mecânicos das barras estabilizadoras foram substituídos por barras estabilizadoras ajustáveis pelo piloto e controladas eletronicamente, liberando espaço no cockpit para maior segurança e, ao mesmo tempo, melhorando a capacidade de resposta da configuração. Sistema de suspensão de inércia AXIS personalizado: Construída em torno de uma arquitetura de amortecimento leve e compartilhada, a plataforma AXIS oferece opções de ajuste multimodo de molas, amortecedores e inércia sem aumentar os custos. Notavelmente, A Indy continuará sendo o único campeonato a permitir sistemas de inércia de terceiros tanto na dianteira quanto na traseira.

Carro de corrida da IndyCar 2028 Foto: IndyCar

Aprimoramentos visuais e comerciais

Painel digital para posição do carro: montado diretamente no carro, o painel mostra a posição de pista em tempo real durante os treinos, a qualificação e as corridas.

montado diretamente no carro, o painel mostra a posição de pista em tempo real durante os treinos, a qualificação e as corridas. Janela transparente no motor: a tampa do motor passa a contar com uma área transparente exibindo os motores Chevrolet e Honda.

a tampa do motor passa a contar com uma área transparente exibindo os motores Chevrolet e Honda. Espaços para patrocínio: Áreas de superfície ampliadas e otimizadas em toda a carenagem oferecem maior visibilidade para as equipes e os parceiros.

Motorização: híbrido e transmissão mais leve

Para impulsionar o grid de 2028, os carros contarão com um motor de combustão interna V6 biturbo de 2,4 litros, capaz de produzir até 760cv.

“Todos na Chevrolet estão ansiosos por esta próxima era da Indy e pela estreia do IR-28 em 2028”, disse Eric Warren, vice-presidente de competições globais de automobilismo da GM.

“Este novo carro é fruto de mais de uma década de colaboração com a Indy, e estamos confiantes de que o novo motor proporcionará o desempenho, o som e a emoção que os fãs da Indy esperam da equipe Chevy — o mesmo padrão que já rendeu 16 campeonatos de fabricantes e 13 vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis".

O presidente da Honda Racing Corporation USA, David Salters, acrescentou: “Há mais de 30 anos, a Honda vem se valendo de sua tradição no automobilismo como parceira-chave da Indy, e estamos entusiasmados em iniciar este novo capítulo com o IR-28 equipado com nosso novo trem de força híbrido V6 da HRC, fabricado nos Estados Unidos".

“A Indy oferece algumas das melhores corridas do planeta, e essa evolução cria novas oportunidades para aprimorá-la — um carro mais leve, um motor híbrido mais potente, um chassi ainda mais seguro e empolgante, além de desafios de engenharia aerodinâmica para nossos colaboradores e equipes da Honda".

Integração híbrida da Helix: a fornecedora britânica Helix — já conhecida no mundo do automobilismo — fabrica uma unidade híbrida de baixa tensão posicionada de forma compacta, entre o motor e a caixa de câmbio.

a fornecedora britânica Helix — já conhecida no mundo do automobilismo — fabrica uma unidade híbrida de baixa tensão posicionada de forma compacta, entre o motor e a caixa de câmbio. Novo ESS da BOLD Technology: A BOLD Technology apresenta seu primeiro Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) na história da Indy, oferecendo aproximadamente 14x mais capacidade de armazenamento de energia do sistema de supercapacitores, permitindo aos pilotos estratégias complexas de utilização.

A BOLD Technology apresenta seu primeiro Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) na história da Indy, oferecendo aproximadamente 14x mais capacidade de armazenamento de energia do sistema de supercapacitores, permitindo aos pilotos estratégias complexas de utilização. Transmissão fornecida pela Xtrac: A Xtrac, parceira de longa data, fornece uma transmissão recém-projetada que reduz o peso do carro atual em 13kg.

Carro de corrida IndyCar 2028 Foto: IndyCar

Padrões de segurança rígidos

Projetado para superar tanto as especificações da Indy quanto as da FIA (a que for a mais rigorosa), o IR-28 introduz melhorias essenciais de segurança:

Dimensões mais amplas do cockpit: Projetado para acomodar confortavelmente uma variedade maior de corpos dos pilotos (tanto de altura quanto de porte físico), complementado por um fluxo de ar interno aprimorado e sistemas de refrigeração.

Projetado para acomodar confortavelmente uma variedade maior de corpos dos pilotos (tanto de altura quanto de porte físico), complementado por um fluxo de ar interno aprimorado e sistemas de refrigeração. Estruturas avançadas de proteção contra impactos laterais: a arquitetura lateral reforçada absorve níveis mais elevados de energia durante impactos laterais sob alta velocidade.

a arquitetura lateral reforçada absorve níveis mais elevados de energia durante impactos laterais sob alta velocidade. Dinâmica de colisão otimizada: a dinâmica aprimorada do veículo ajuda a mantê-lo no chão durante derrapagens, giros ou situações em que o carro fica com o “bico para cima”.

Início dos testes

Os testes de pista do IR-28 começam já, com um extenso cronograma em locais que incluem o Indianapolis Motor Speedway (circuito oval e misto), o Sebring e outras pistas a serem anunciadas.

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