A McLaren anunciou uma grande reformulação para a temporada 2027 em seu programa na Indy, confirmando a contratação do hexacampeão Scott Dixon e do atual vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, por meio de contratos plurianuais.

A dupla se juntará a Pato O’Ward para completar a formação de três carros da equipe para a temporada completa. Além disso, o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2014, Ryan Hunter-Reay, retornará em maio de 2027 para pilotar um quarto carro na 111ª edição da Indy 500.

“Nunca é uma decisão fácil, mas quando você tem a oportunidade de trazer pilotos desse calibre para a sua equipe, você leva isso a sério”, disse Tony Kanaan, chefe de equipe da McLaren, sobre a chegada da celebrada dupla.

“As conquistas de Scott falam por si mesmas; Felix é o vencedor das 500 deste ano e tem se mostrado consistentemente rápido e competitivo; e Ryan tem a experiência e a capacidade para vencer as 500 [Milhas de Indianápolis] novamente, sem dúvida alguma".

"Some-se esse talento ao que já temos com o Pato, que está prestes a conquistar sua própria vitória nas 500 Milhas, e nos tornamos aquilo que estamos nos preparando para ser no campeonato e nas 500 Milhas".

Tony Kanaan Foto de: Gregg Feistman / Motorsport Images

Sobre o campeonato de 2026, Kanaan reforçou que a equipe segue focada no desempenho dos pilotos da atual formação: “Manteremos nosso foco na disputa pelo campeonato de Christian [Lundgaard], Pato e no trabalho de Nolan [Siegel] para conquistar resultados no top 10 no restante da temporada".

"Christian e Nolan têm sido companheiros de equipe incríveis e contribuíram muito para nos ajudar a construir esta equipe nos últimos dois anos".

Com três vencedores da Indy 500 e um dos melhores pilotos da categoria em ovais, o grid ressalta a busca contínua da McLaren pela conquista da Tríplice Coroa do Automobilismo — vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis, 24 Horas de Le Mans e GP de Mônaco.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, acrescentou: “Nossa equipe da IndyCar tem demonstrado um ímpeto fantástico, e essa formação com Pato, Scott, Felix e Ryan fortalecerá todos os aspectos do nosso programa".

"Estamos com os olhos firmemente voltados para o campeonato, bem como para a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, a fim de garantir a Tríplice Coroa na era papaia. Esses quatro pilotos trazem uma vasta experiência, além de uma ótima química, e sem dúvida terão um impacto positivo em toda a nossa equipe".

“As contribuições de Christian e Nolan ajudaram a moldar o progresso que estamos construindo hoje, e agradeço a energia e a motivação que eles trouxeram para a equipe desde que se juntaram a nós".

Kanaan e Dixon: Rivais em pista, agora chefe e piloto

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Scott Dixon se junta à McLaren como um dos pilotos mais vencedores da história.

Além dos seis títulos da Indy (2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e 2020), ele também é o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2008.

Atualmente, ele ocupa o segundo lugar na lista dos maiores vencedores de todos os tempos, com 59 vitórias na categoria, além de deter o recorde de participações em corridas ao longo da carreira e ter triunfado em 23 temporadas diferentes.

Fora dos monopostos, Dixon é tricampeão das 24 Horas de Daytona, foi incluído no Hall da Fama do Automobilismo dos Estados Unidos em 2024 e no Hall da Fama do Museu do Indianapolis Motor Speedway em maio passado.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda with Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda, and Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Um dos pontos de destaque da contratação de Dixon para a formação da equipe da McLaren é que ele será chefiado por Tony Kanaan, que foi um dos seus maiores rivais durante a carreira do brasileiro.

Eles praticamente cresceram juntos no grid da categoria, cruzando caminhos pela primeira vez em 2001 na CART e duelando por décadas na IndyCar/IRL.

Em 2003, Dixon levou seu primeiro título, em um duelo quádruplo com Kanaan e outros dois brasileiros: Gil de Ferran e Helio Castroneves. No ano seguinte, o brasileiro levou a melhor e foi campeão da categoria.

Dali em diante, ambos protagonizaram anos de rivalidade até que, em 2014, Kanaan virou companheiro de equipe de equipe de Dixon na Chip Ganassi Racing, equipe a qual o hexacampeão permaneceu na carreira inteira da Indy - até agora. Mesmo assim, ambos continuaram a protagonizar duelos até a aposentadoria definitiva de Kanaan, em 2025.

“Juntar-me à McLaren em 2027 é um próximo passo empolgante na minha carreira”, disse Dixon. “Foi uma grande decisão para mim e para minha família, e estou ansioso para contribuir com o que a equipe, Zak e Tony estão construindo lá".

"Como neozelandês, fazer parte do legado de Bruce McLaren será especial; seu espírito e determinação ainda estão profundamente enraizados naquela equipe, e estou animado para dar continuidade a isso".

Retorno de Rosenqvist, agora vencedor da Indy 500

Foto de: Penske Entertainment

Felix Rosenqvist retorna a um local familiar, já que correu pela McLaren entre 2021 e 2023.

O sueco entra na formação logo após vencer a Indy 500 deste ano, que ficou marcada como a chegada mais acirrada na história de mais de um século da corrida.

Ele conquistou duas vitórias, sete pole positions e foi eleito o Estreante do Ano da Indy em 2019. Em 2023, ele garantiu a primeira fila da McLaren na Indy 500 desde a pole position de Johnny Rutherford em 1976.

“Estou animado para voltar à McLaren na próxima temporada e me reunir com o Pato, é claro, e também com o Tony, o Zak e a equipe e os engenheiros com quem trabalhei anteriormente”, disse Rosenqvist.

“Há muitos rostos conhecidos, e temos uma formação incrível com a chegada de Scott e o retorno de Ryan para a 500. Acho que nossa experiência coletiva será um grande benefício. Ainda tenho trabalho a fazer para terminar esta temporada com força, mas estou ansioso pelo que está por vir na Arrow McLaren".

Hunter-Reay, diretor esportivo e piloto da Indy 500 em 2027

Ryan Hunter-Reay, que foi nomeado diretor esportivo da Arrow McLaren no mês passado, traz uma presença de grande veterano para a campanha da Indy 500 de 2027.

Com 296 largadas na carreira, 18 vitórias e 47 pódios, além de ter conquistado o campeonato da Indy em 2012, Hunter-Reay continua sendo o único piloto americano a conquistar vitórias na Indy, na CART, na Champ Car, na American Le Mans Series e na Grand-Am Rolex Sports Car Series.

“Tenho contas a acertar com a 500, e esta equipe também”, disse Hunter-Reay. “Nosso foco está na Indy; aprender com o passado, e nossa meta número um é vencer a Indy 500. Temos tempo de sobra para nos prepararmos totalmente para um grande mês de maio em 2027, correndo ao lado de Pato, Scott e Felix. Nós quatro certamente sabemos como lidar com Indiana".

“Enquanto isso, trabalhar em tempo integral com a equipe como diretor esportivo oferece uma oportunidade única de exercer influência direta em nossos ambiciosos planos de desenvolvimento para a temporada de 2027, a Indy 500 e além".

Detalhes adicionais sobre a atribuição dos números dos carros para a temporada 2027 serão anunciados posteriormente.

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