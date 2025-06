A Arrow McLaren emitiu um comunicado nesta quarta-feira (18) reprovando o comportamento de Nolan Siegel na última etapa da IndyCar, em Gateway. O piloto americano explodiu no rádio após ter sido penalizado com um drive-through por ter bloqueado Scott McLaughlin, piloto da Penske.

Na etapa anterior, em Detroit, McLaughlin teve um problema com a suspensão traseira esquerda e jogou Siegel no muro, que teve que abandonar a corrida. Em Gateway, o piloto da McLaren foi punido por bloquear o neozelandês quando estava tomando uma volta e teve que pagar um drive-through, com isso, começou a xingar pelo rádio.

"Que besteira. Besteira do caralho. Não, absolutamente não. Ele me fodeu me tirando da corrida passada e pode continuar? Não, foda-se essa merda. Fala pra Penske se foder. Quero falar sobre essa penalidade. É uma puta besteira", falou.

Pelas redes sociais, Siegel pediu desculpas pelos comentários, dizendo que "teve uma explosão que não deveria ter acontecido. Não foi um momento do qual me orgulho, é algo de que me arrependo, foi um erro". Ele continuou, se referindo ao próprio time e também a McLaughlin e a Penske: "Tenho muito respeito pelo Scott, pela Penske e por todos que trabalham na IndyCar. É uma situação muito estressante e me deixei levar quando não deveria. Acho que todos nós cometemos erros. Eu cometi um no domingo e vou aprender com isso e seguir em frente".

Em comunicado, a equipe condenou as atitudes do piloto e reforçou a importância da colaboração de todos para tornar o esporte um lugar melhor.

"Na Arrow McLaren, nós nos comprometemos com os mais altos padrões de profissionalismo, respeito e espírito esportivo — dentro e fora das pistas. A linguagem usada no nosso rádio durante a última corrida não reflete quem somos como equipe.

Não apoiamos esse tipo de comportamento. Já tratamos do assunto diretamente com o Nolan e ele está assumindo responsabilidade por suas ações. Responsabilidade é um valor fundamental na Arrow McLaren, e esperamos que todos os membros da equipe representem nossos parceiros, fãs e a organização com integridade.

Além disso, esperamos que nossos fãs e a comunidade online ajam com respeito e civilidade, e não toleraremos ódio, abuso ou discriminação em nossas plataformas de mídia social. É essencial que todos nós mantenhamos um ambiente seguro e acolhedor para todos os envolvidos."

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!