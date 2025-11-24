Mick Schumacher correrá pela RLL na temporada 2026 da Indy

O ex-piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher disputará toda a temporada 2026 da Indy, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis, depois de fechar um acordo com a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Schumacher pilotará o Dallara DW12 #47 com motor Honda em todas as 17 etapas da próxima temporada, marcando um retorno aos monopostos depois de dois anos correndo com o hipercarro Alpine A424 LMDh no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

O acordo do alemão com a RLL foi anunciado na segunda-feira (24), apenas um mês depois que ele completou seu primeiro teste na Indy com a equipe na pista de Indianápolis.

A RLL está planejando um teste em oval para Schumacher "em um futuro próximo" para ajudá-lo a se familiarizar com os circuitos com curvas de alta velocidade.

"Tenho o prazer de confirmar hoje que estarei competindo na Indy no próximo ano com a Rahal Letterman Lanigan Racing, participando da temporada completa", disse o piloto de 26 anos.

"Com experiência em F1 e endurance, e tendo competido em várias séries de corrida ao longo dos anos, tenho percepções e conhecimentos que, tenho certeza, contribuirão para uma grande parceria. A RLL já me preparou muito bem durante os testes e tenho certeza de que podemos construir muito juntos".

"Também fiquei imediatamente empolgado com o carro e com o estilo americano de automobilismo, que parece ser mais voltado para a corrida pura e direta, e é exatamente esse aspecto que me deixa muito ansioso".

"E, é claro, tenho curiosidade por novas experiências e estou sempre interessado em ampliar meus horizontes. Para mim, uma nova jornada está começando aqui, e estou animado para o início da temporada".

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Schumacher seguiu o caminho do seu pai, o heptacampeão Michael Schumacher, e assumiu uma vaga na F1 em 2021, com a Haas, mas foi dispensado pela equipe após apenas duas temporadas devido aos resultados abaixo do esperado.

Ao longo de sua curta carreira na F1, ele marcou 16 pontos e teve como melhor resultado o sexto lugar no GP da Áustria de 2022.

Depois de passar um ano praticamente sem correr em 2023, Schumacher mudou para as corridas endurance com a Alpine no ano passado, juntando-se ao novo programa LMDh na crescente classe de hipercarros do WEC.

Embora a mudança tenha sido bem-sucedida, já que ele conquistou três pódios gerais e se comparou favoravelmente com seus companheiros de equipe mais experientes, ele sempre afirmou que retornar aos monopostos era sua prioridade.

Como as oportunidades na F1 diminuíram, a Indy surgiu como a opção mais atraente, mesmo quando ele considerou permanecer no WEC por mais uma temporada. A saída de Schumacher da equipe de hipercarros da Alpine foi anunciada na semana passada.

Na RLL, ele assumirá o lugar de Devlin DeFrancesco, formando uma equipe com Graham Rahal - filho do coproprietário da equipe, Bobby Rahal - e Louis Foster, o Novato do Ano de 2025.

"Acho que falo por todos na RLL quando digo o quanto estamos entusiasmados em receber Mick na equipe e na Indy", disse Bobby Rahal.

"Seu teste conosco no circuito misto de Indianápolis foi excepcional - ele impressionou todos os membros da equipe. Todos saíram daquele evento determinados a fazer o possível para trazer Mick para o nosso programa. Estamos muito felizes por ele ter escolhido se juntar a nós e mal podemos esperar para começar a trabalhar".

