Indy Indy October Testing

Mick Schumacher correrá pela RLL na temporada 2026 da Indy

Após meses de especulação, os planos de Mick para 2026 foram confirmados

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing

O ex-piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher disputará toda a temporada 2026 da Indy, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis, depois de fechar um acordo com a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Leia também:

Schumacher pilotará o Dallara DW12 #47 com motor Honda em todas as 17 etapas da próxima temporada, marcando um retorno aos monopostos depois de dois anos correndo com o hipercarro Alpine A424 LMDh no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

O acordo do alemão com a RLL foi anunciado na segunda-feira (24), apenas um mês depois que ele completou seu primeiro teste na Indy com a equipe na pista de Indianápolis.

A RLL está planejando um teste em oval para Schumacher "em um futuro próximo" para ajudá-lo a se familiarizar com os circuitos com curvas de alta velocidade.

"Tenho o prazer de confirmar hoje que estarei competindo na Indy no próximo ano com a Rahal Letterman Lanigan Racing, participando da temporada completa", disse o piloto de 26 anos.

"Com experiência em F1 e endurance, e tendo competido em várias séries de corrida ao longo dos anos, tenho percepções e conhecimentos que, tenho certeza, contribuirão para uma grande parceria. A RLL já me preparou muito bem durante os testes e tenho certeza de que podemos construir muito juntos".

"Também fiquei imediatamente empolgado com o carro e com o estilo americano de automobilismo, que parece ser mais voltado para a corrida pura e direta, e é exatamente esse aspecto que me deixa muito ansioso". 

"E, é claro, tenho curiosidade por novas experiências e estou sempre interessado em ampliar meus horizontes. Para mim, uma nova jornada está começando aqui, e estou animado para o início da temporada".

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Foto de: Penske Entertainment

Schumacher seguiu o caminho do seu pai, o heptacampeão Michael Schumacher, e assumiu uma vaga na F1 em 2021, com a Haas, mas foi dispensado pela equipe após apenas duas temporadas devido aos resultados abaixo do esperado.

Ao longo de sua curta carreira na F1, ele marcou 16 pontos e teve como melhor resultado o sexto lugar no  GP da Áustria de 2022.

Depois de passar um ano praticamente sem correr em 2023, Schumacher mudou para as corridas endurance com a Alpine no ano passado, juntando-se ao novo programa LMDh na crescente classe de hipercarros do WEC.

Embora a mudança tenha sido bem-sucedida, já que ele conquistou três pódios gerais e se comparou favoravelmente com seus companheiros de equipe mais experientes, ele sempre afirmou que retornar aos monopostos era sua prioridade. 

Como as oportunidades na F1 diminuíram, a Indy surgiu como a opção mais atraente, mesmo quando ele considerou permanecer no WEC por mais uma temporada. A saída de Schumacher da equipe de hipercarros da Alpine foi anunciada na semana passada.

Na RLL, ele assumirá o lugar de Devlin DeFrancesco, formando uma equipe com Graham Rahal - filho do coproprietário da equipe, Bobby Rahal - e Louis Foster, o Novato do Ano de 2025.

"Acho que falo por todos na RLL quando digo o quanto estamos entusiasmados em receber Mick na equipe e na Indy", disse Bobby Rahal.

"Seu teste conosco no circuito misto de Indianápolis foi excepcional - ele impressionou todos os membros da equipe. Todos saíram daquele evento determinados a fazer o possível para trazer Mick para o nosso programa. Estamos muito felizes por ele ter escolhido se juntar a nós e mal podemos esperar para começar a trabalhar".

Rachit Thukral
