Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval

A transição para a Indy tem sido relativamente tranquila para Mick Schumacher, até agora. No entanto, ficou um pouco mais desafiadora na quarta-feira, quando o filho do heptacampeão da Fórmula 1 fará o primeiro teste no oval de Homestead-Miami Speedway. O teste privado na pista de 1,5 milha marca o primeiro passo do que ele espera ser o maior desafio: aprender a correr nesse formato de circuito.

“Os desafios de ser algo tão diferente e tentar entender quais são as linhas altas, o que as linhas baixas estão fazendo, o que podemos fazer em termos de perturbações aerodinâmicas na frente ou atrás", disse Mick. “Tudo isso é algo muito novo para mim. Mas estou muito curioso e interessado em aprender sobre isso".

Schumacher, que assinou com a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) em novembro, contará com o apoio do experiente companheiro de equipe Graham Rahal, além do recém-contratado treinador de pilotos Ryan Briscoe, para ajudar em seu desenvolvimento nos ovais.

Até o momento, Mick já passou um dia trabalhando no simulador em preparação para Homestead. “Há um limite para o que se pode fazer em um simulador,” disse o ex-F1. “Ele só continua virando para a esquerda. Não há muito o que aprender com isso, os solavancos e tudo mais, e a forma como o carro se comporta é bastante difícil de replicar. Mas terei tempo para superar isso e entender como é pilotar em um oval".

E se adaptar o quanto antes será importante para o ex-piloto da Haas F1, com um teste com o grid completo nos dias 17 e 18 de fevereiro no Phoenix Raceway, um oval de 1 milha que também será palco de sua primeira corrida em oval no dia 7 de março.

Outro aspecto ao qual Schumacher terá que se acostumar em sua adaptação aos ovais é ter um spotter (observador de pista que fica em ponto elevado, monitora o tráfego e avisa o piloto sobre carros ao redor, incidentes e condições da pista), algo com que ele não lidava durante seu tempo na F1 ou no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

“Isso vai ser um desafio e algo novo,” disse Schumacher. “Mas sempre fui um piloto, acho, mais do que alguns outros, que gosta de informação, então sempre incentivei meus engenheiros a falarem comigo o máximo possível. Acho que isso vai ser bem parecido".

“Acho que um dos pontos que fui muito claro com minha equipe foi por que não temos um sistema de rádio bidirecional onde as coisas que seu engenheiro ou quem quer que seja possa falar com você mesmo se alguém estiver falando, então acho que isso é algo que estou bastante interessado em tentar resolver porque temos o problema de que se alguém está falando com você, a outra pessoa da equipe não consegue falar com você. Isso é algo comum de onde venho, temos uma discussão aberta mesmo enquanto estamos pilotando. É algo que precisamos resolver".

Além de se familiarizar com as pistas, bem como com um carro novo que também não possui direção assistida, outro ajuste menor para Schumacher, campeão da F2 em 2020, tem sido detalhes gerais como vocabulário e métricas.

“Em vez de falar em metros, falamos em pés ou jardas ou coisas assim", disse Schumacher, que pilotará o carro #47 com motor Honda - o mesmo número que usava na F1 com a Haas.

“Está sendo bastante difícil para mim no momento. Estamos em uma transição onde estou tentando entender tudo e juntar tudo", concluiu.

