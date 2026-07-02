Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta

Felipe Nasr tem sido um 'reserva de luxo', seguro e confiável, para a Penske, permanecendo de prontidão enquanto Josef Newgarden lida com uma lesão no pé, sofrida durante o acidente dramático nas 500 Milhas de Indianápolis em maio. Porém, o brasileiro de 33 anos continua pressionando por uma vaga de titular na IndyCar.

Nasr estava pronto para entrar no carro durante o treino de abertura em Detroit, e permaneceu assim durante todo o recente fim de semana de corrida em Road America.Com a recuperação sendo o foco principal para Newgarden, a Penske optou por contar com Nasr para o teste multiequipes da semana passada, em Mid-Ohio.

Ao volante do Chevrolet #2, Nasr percorreu o circuito misto de 13 curvas e 2,258 milhas, acompanhando o ritmo dos companheiros de equipe David Malukas e Scott McLaughlin. Ele acabou em 11º entre 16 pilotos, mas terminou a microscópicos 0,0554 segundos atrás de Malukas e pouco mais de um décimo atrás de McLaughlin.

"Esse teste surgiu depois de ver qual seria a situação de Josef, o que seria melhor para ele", disse Nasr ao Motorsport.com. "Assim que disseram que ele pularia o teste por causa da recuperação, eu estava lá;[era a] primeira opção. E eu disse a eles: ‘Isso é ótimo’, porque, para mim, é sempre fantástico quando posso ter mais quilometragem naquele carro. Não é algo que eu piloto todos os dias".

Josef Newgarden, Team Penske Photo by: Penske Entertainment

Foi a primeira vez em oito meses que Nasr entrou em um carro da Indy, enfatizando os desafios de se reacostumar com o monoposto. "O teste foi muito produtivo. Eu me baseio no fato de que aqueles caras vinham todos de um fim de semana de corrida recente em Road America, e então entraram em um teste em Mid-Ohio. Eu não pilotava o carro desde outubro", falou.

"Então, tive que me acostumar novamente a tudo. Para mim, conseguir igualar meus companheiros da Penske me diz que foi um teste muito produtivo, realmente bom", continuou o brasileiro, que também fez 39 largadas na Fórmula 1 (2015-16).

Desde que se juntou à Porsche Penske Motorsport, em 2023, como piloto do Porsche 963 #7 na IMSA, ele transformou o mundo dos carros esporte em seu playground pessoal. Nasr acumulou oito vitórias, incluindo uma sequência extraordinária das últimas três vitórias consecutivas na prestigiosa nas 24h de Daytona, dois triunfos nas 12h de Sebring e a coroa do campeonato geral da IMSA, em 2024.

Nasr venceu praticamente tudo o que havia para vencer em carros esporte sob a bandeira da Penske. Agora, a única pergunta que resta é se “The Captain”, o dono da equipe, Roger Penske, lhe dará uma chance permanente na principal categoria de monopostos dos EUA.

Quando pressionado sobre o que mais ele possivelmente teria que mostrar ao dono da equipe para finalmente conquistar um assento em tempo integral na IndyCar, Nasr simplesmente sorriu: “Você deveria perguntar a ele".

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