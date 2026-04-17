Pato O’Ward havia dito dois anos atrás que tinha um prazo para pensar na possibilidade de ir à Fórmula 1, prazo esse que já se esgotou agora que ele tem 26 anos e se consolidou como um dos astros da Indy. No entanto, o piloto da Arrow McLaren também perdeu o interesse pelo Campeonato Mundial por causa da nova era técnica.

Em entrevista à FOX Deportes antes da corrida de Long Beach, o piloto mexicano foi duro ao ser questionado se a categoria máxima do automobilismo continua sendo seu objetivo principal.

“A cada ano [a F1] tem mudado mais. Honestamente, os novos carros da F1... foi um erro o que a categoria fez; a verdade é que, se você os observar, eles são artificiais”.

Para O’Ward, a vontade de correr na F1 nunca esteve ligada aos holofotes ou à conta bancária, mas à pilotagem pura, algo que, segundo suas palavras, se diluiu e que ele realmente aprecia na Indy.

“A vontade que eu tinha de chegar à F1 não era por fama, não era por dinheiro... é porque os carros eram algo impressionante, pilotar esses carros era algo impressionante”, lembrou ele sobre a “essência” que sente que se perdeu ano após ano.

Uma das críticas mais duras de O'Ward centrou-se na complexidade da pilotagem e no uso de sistemas eletrônicos para facilitar as ultrapassagens, comparando a experiência atual a um jogo de videogame, como já fizeram outros pilotos.

“Você não quer ficar mexendo num botão, tipo, ‘ah, vou apertar aqui pra ultrapassá-lo artificialmente’. Não é Mario Kart, quer dizer, aqui estamos correndo, e a verdade é que não tenho a menor vontade de fazer parte disso”, explicou Pato, enfatizando que um piloto busca ir ao limite nas frenagens e nas curvas rápidas, “não que você seja desacelerado no final da reta” por causa do gerenciamento de energia.

O'Ward deixou claro que a Indy oferece exatamente o estilo de pilotagem que ele gosta. Para ele, a categoria americana oferece hoje o que a F1 sacrificou em prol do espetáculo visual.

“Eu sinto que, neste momento, hoje em dia, [a Indy] é a melhor categoria para um piloto que quer correr. A F1, neste momento, é um espetáculo artificial, e a verdade é que não me atrai nem um pouco, não me chama a atenção".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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