O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade
Piloto mexicano afirmou que os novos carros de F1 tiraram a vontade dele de correr no Campeonato Mundial
Pato O'Ward, Arrow McLaren
Foto de: Penske Entertainment
Pato O’Ward havia dito dois anos atrás que tinha um prazo para pensar na possibilidade de ir à Fórmula 1, prazo esse que já se esgotou agora que ele tem 26 anos e se consolidou como um dos astros da Indy. No entanto, o piloto da Arrow McLaren também perdeu o interesse pelo Campeonato Mundial por causa da nova era técnica.
Em entrevista à FOX Deportes antes da corrida de Long Beach, o piloto mexicano foi duro ao ser questionado se a categoria máxima do automobilismo continua sendo seu objetivo principal.
“A cada ano [a F1] tem mudado mais. Honestamente, os novos carros da F1... foi um erro o que a categoria fez; a verdade é que, se você os observar, eles são artificiais”.
Para O’Ward, a vontade de correr na F1 nunca esteve ligada aos holofotes ou à conta bancária, mas à pilotagem pura, algo que, segundo suas palavras, se diluiu e que ele realmente aprecia na Indy.
“A vontade que eu tinha de chegar à F1 não era por fama, não era por dinheiro... é porque os carros eram algo impressionante, pilotar esses carros era algo impressionante”, lembrou ele sobre a “essência” que sente que se perdeu ano após ano.
Uma das críticas mais duras de O'Ward centrou-se na complexidade da pilotagem e no uso de sistemas eletrônicos para facilitar as ultrapassagens, comparando a experiência atual a um jogo de videogame, como já fizeram outros pilotos.
“Você não quer ficar mexendo num botão, tipo, ‘ah, vou apertar aqui pra ultrapassá-lo artificialmente’. Não é Mario Kart, quer dizer, aqui estamos correndo, e a verdade é que não tenho a menor vontade de fazer parte disso”, explicou Pato, enfatizando que um piloto busca ir ao limite nas frenagens e nas curvas rápidas, “não que você seja desacelerado no final da reta” por causa do gerenciamento de energia.
O'Ward deixou claro que a Indy oferece exatamente o estilo de pilotagem que ele gosta. Para ele, a categoria americana oferece hoje o que a F1 sacrificou em prol do espetáculo visual.
“Eu sinto que, neste momento, hoje em dia, [a Indy] é a melhor categoria para um piloto que quer correr. A F1, neste momento, é um espetáculo artificial, e a verdade é que não me atrai nem um pouco, não me chama a atenção".
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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