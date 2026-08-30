O’Ward vence corrida 2 da Indy em Milwaukee; Collet termina em 23º
Mexicano superou McLaughlin e Lundgaard no oval; briga pelo título segue viva
Pato O'Ward, Arrow McLaren
Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images
Pato O'Ward venceu neste domingo (30) a corrida 2 do GP de Milwaukee da Indy. O mexicano, da Arrow McLaren, conquistou sua segunda vitória na temporada 2026, assumindo definitivamente a liderança na parte final da prova.
Scott McLaughlin terminou em segundo, 0s792 atrás do vencedor, enquanto Christian Lundgaard completou o pódio, 2s746 atrás de O'Ward. David Malukas e Alex Palou fecharam o top-5.
O brasileiro Caio Collet, da AJ Foyt Racing, terminou na 23ª colocação, quatro voltas atrás do vencedor.
Corrida movimentada desde o início
Alex Palou largou da pole position e manteve a liderança nas primeiras voltas. O espanhol, que disputa o título da temporada, precisou administrar a pressão dos adversários enquanto as estratégias de pit stop começavam a definir o comportamento do pelotão.
Por volta da 30ª volta, Romain Grosjean rodou e provocou a primeira bandeira amarela da corrida. O francês conseguiu evitar o muro e permaneceu inicialmente na disputa.
A neutralização abriu a janela para as primeiras paradas. O'Ward, porém, teve um problema logo após deixar os boxes: a roda traseira direita de seu carro não ficou devidamente presa, obrigando o mexicano a retornar aos boxes.
Collet adotou uma estratégia diferente naquele momento. O brasileiro permaneceu na pista para ganhar posições e retornar à volta do líder antes de realizar sua própria parada.
Com a sequência dos pit stops, Palou recuperou a ponta, enquanto Rinus VeeKay ganhou posições e passou a aparecer entre os líderes. O piloto da Juncos Racing chegou a assumir a liderança na volta 100, ao ultrapassar Palou.
A liderança voltou às mãos de Palou depois de uma nova rodada de paradas, colocando novamente o espanhol em posição virtual de campeão.
Acidente de Newgarden muda a prova
A corrida voltou a ser neutralizada na volta 142, quando Josef Newgarden bateu no muro externo. O piloto da Penske danificou a dianteira do carro e abandonou a disputa.
Na relargada, Grosjean perdeu o controle do carro, rodou e acertou o muro externo, provocando uma nova bandeira amarela. O francês também deixou a prova após o segundo incidente.
A sequência de incidentes reduziu o ritmo da corrida e abriu espaço para novas decisões estratégicas. Na parte final, O'Ward conseguiu avançar pelo pelotão e se colocou definitivamente na disputa pela vitória.
Will Power, que também brigava pelas primeiras posições, recebeu um drive-through por excesso de velocidade nos boxes. A punição deixou o piloto da Andretti uma volta atrás dos líderes.
Nas últimas voltas, O'Ward consolidou a liderança e não deu oportunidade para os rivais reagirem. McLaughlin terminou em segundo, enquanto Lundgaard garantiu o terceiro lugar e completou uma dobradinha da Arrow McLaren no pódio.
Palou e Kirkwood mantêm disputa pelo título
Palou terminou em quinto, à frente de seu principal rival na disputa pelo campeonato, Kyle Kirkwood, que ficou em sexto.
Com o resultado, a definição do título permanece em aberto. A decisão do campeonato ainda depende da conclusão da corrida 1 de Milwaukee, interrompida no sábado após a chuva atingir o circuito. A prova será retomada neste domingo, depois da corrida 2.
Resultado da corrida 2 do GP de Milwaukee
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Resultado
|1º
|Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|250 voltas
|2º
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|+0s792
|3º
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|+2s746
|4º
|David Malukas
|Team Penske
|+3s288
|5º
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|+12s044
|6º
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|+17s531
|7º
|Rinus VeeKay
|Juncos Racing
|+18s700
|8º
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|+22s784
|9º
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|+24s084
|10º
|Louis Foster
|RLL Racing
|+26s862
|11º
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|+1 volta
|12º
|Santino Ferrucci
|AJ Foyt Racing
|+1 volta
|13º
|Mick Schumacher
|RLL Racing
|+1 volta
|14º
|Will Power
|Andretti Global
|+1 volta
|15º
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|+1 volta
|16º
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing
|+1 volta
|17º
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|+1 volta
|18º
|Sting Ray Robb
|Juncos Racing
|+2 voltas
|19º
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|+2 voltas
|20º
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing
|+2 voltas
|21º
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|+2 voltas
|22º
|Graham Rahal
|RLL Racing
|+3 voltas
|23º
|Caio Collet
|AJ Foyt Racing
|+4 voltas
|24º
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|DNF
|25º
|Josef Newgarden
|Team Penske
|DNF
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