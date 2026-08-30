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Indy Milwaukee - Corrida 2

O’Ward vence corrida 2 da Indy em Milwaukee; Collet termina em 23º

Mexicano superou McLaughlin e Lundgaard no oval; briga pelo título segue viva

Livia Veiga
Publicado:
Pato O'Ward, Arrow McLaren

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Pato O'Ward venceu neste domingo (30) a corrida 2 do GP de Milwaukee da Indy. O mexicano, da Arrow McLaren, conquistou sua segunda vitória na temporada 2026, assumindo definitivamente a liderança na parte final da prova.

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Scott McLaughlin terminou em segundo, 0s792 atrás do vencedor, enquanto Christian Lundgaard completou o pódio, 2s746 atrás de O'Ward. David Malukas e Alex Palou fecharam o top-5.

O brasileiro Caio Collet, da AJ Foyt Racing, terminou na 23ª colocação, quatro voltas atrás do vencedor.

Corrida movimentada desde o início

Alex Palou largou da pole position e manteve a liderança nas primeiras voltas. O espanhol, que disputa o título da temporada, precisou administrar a pressão dos adversários enquanto as estratégias de pit stop começavam a definir o comportamento do pelotão.

Por volta da 30ª volta, Romain Grosjean rodou e provocou a primeira bandeira amarela da corrida. O francês conseguiu evitar o muro e permaneceu inicialmente na disputa.

A neutralização abriu a janela para as primeiras paradas. O'Ward, porém, teve um problema logo após deixar os boxes: a roda traseira direita de seu carro não ficou devidamente presa, obrigando o mexicano a retornar aos boxes.

Collet adotou uma estratégia diferente naquele momento. O brasileiro permaneceu na pista para ganhar posições e retornar à volta do líder antes de realizar sua própria parada.

Com a sequência dos pit stops, Palou recuperou a ponta, enquanto Rinus VeeKay ganhou posições e passou a aparecer entre os líderes. O piloto da Juncos Racing chegou a assumir a liderança na volta 100, ao ultrapassar Palou.

A liderança voltou às mãos de Palou depois de uma nova rodada de paradas, colocando novamente o espanhol em posição virtual de campeão.

Acidente de Newgarden muda a prova

A corrida voltou a ser neutralizada na volta 142, quando Josef Newgarden bateu no muro externo. O piloto da Penske danificou a dianteira do carro e abandonou a disputa.

Na relargada, Grosjean perdeu o controle do carro, rodou e acertou o muro externo, provocando uma nova bandeira amarela. O francês também deixou a prova após o segundo incidente.

A sequência de incidentes reduziu o ritmo da corrida e abriu espaço para novas decisões estratégicas. Na parte final, O'Ward conseguiu avançar pelo pelotão e se colocou definitivamente na disputa pela vitória.

Will Power, que também brigava pelas primeiras posições, recebeu um drive-through por excesso de velocidade nos boxes. A punição deixou o piloto da Andretti uma volta atrás dos líderes.

Nas últimas voltas, O'Ward consolidou a liderança e não deu oportunidade para os rivais reagirem. McLaughlin terminou em segundo, enquanto Lundgaard garantiu o terceiro lugar e completou uma dobradinha da Arrow McLaren no pódio.

Palou e Kirkwood mantêm disputa pelo título

Palou terminou em quinto, à frente de seu principal rival na disputa pelo campeonato, Kyle Kirkwood, que ficou em sexto.

Com o resultado, a definição do título permanece em aberto. A decisão do campeonato ainda depende da conclusão da corrida 1 de Milwaukee, interrompida no sábado após a chuva atingir o circuito. A prova será retomada neste domingo, depois da corrida 2.

Resultado da corrida 2 do GP de Milwaukee

Pos. Piloto Equipe Resultado
Pato O'Ward Arrow McLaren 250 voltas
Scott McLaughlin Team Penske +0s792
Christian Lundgaard Arrow McLaren +2s746
David Malukas Team Penske +3s288
Alex Palou Chip Ganassi Racing +12s044
Kyle Kirkwood Andretti Global +17s531
Rinus VeeKay Juncos Racing +18s700
Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing +22s784
Marcus Ericsson Andretti Global +24s084
10º Louis Foster RLL Racing +26s862
11º Alexander Rossi Ed Carpenter Racing +1 volta
12º Santino Ferrucci AJ Foyt Racing +1 volta
13º Mick Schumacher RLL Racing +1 volta
14º Will Power Andretti Global +1 volta
15º Scott Dixon Chip Ganassi Racing +1 volta
16º Marcus Armstrong Meyer Shank Racing +1 volta
17º Nolan Siegel Arrow McLaren +1 volta
18º Sting Ray Robb Juncos Racing +2 voltas
19º Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing +2 voltas
20º Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing +2 voltas
21º Dennis Hauger Dale Coyne Racing +2 voltas
22º Graham Rahal RLL Racing +3 voltas
23º Caio Collet AJ Foyt Racing +4 voltas
24º Romain Grosjean Dale Coyne Racing DNF
25º Josef Newgarden Team Penske DNF

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