Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato de classificação
Indy Road America

Palou crava quinta pole seguida na Indy, agora em Road America; Collet larga em 8º

Malukas e Armstrong completam o top 3 para a prova no circuito de Wisconsin

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

De novo Álex Palou! O espanhol, com o Honda #10 da Chip Ganassi Racing, conquistou a quinta pole position consecutiva na IndyCar, agora para a etapa de Road America,  cravando volta rápida de 1min43s661. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, fez o nono melhor tempo, mas irá largar em oitavo no domingo (21), após punição de Santino Ferrucci.

Leia também:

David Malukas, da Penske, e Marcus Armstrong, da Meyer Shank, completam o top 3 da classificação na pista do estado americano do Wisconsin.

Grupo 1

Com a presença de Collet, o Grupo 1 começou com a liderança de Lundgaard, seguido de Siegel e do próprio brasileiro, que tinha marcado tempo de 1min44s470.

Pouco depois, Rosenqvist passou o #7 e cravou 1min44s098, tempo esse que permaneceu no topo até Malukas assumir a ponta com 1min43s638.

Com apenas um minuto para o final, Collet melhorou ainda mais a volta e subiu para a quarta colocação, garantindo a vaga na segunda parte da classificação com 1min44s169. Ainda depois do cronômetro zerar, o brasileiro foi ainda mais rápido, garantindo 1min43s890 e o segundo lugar, com Malukas liderando.

Os eliminados do grupo 1 foram Simpson, Schumacher, Rossi, Hauger, Newgarden e Lundgaard, enquanto os outros classificados foram Rosenqvist, Ericsson, Siegel, Armstrong, além de Malukas e Collet.

Grupo 2

Já no grupo 2, O'Ward até liderou por um breve período, mas Palou rapidamente assumiu a liderança da sessão, com 1min44s285. Em seguida. a tradicional 'dança das cadeiras' dos tempos continuou, com Rasmussen assumindo a ponta faltando três minutos para o fim, marcando 1min44s285.

Outro destaque foi a saída de Grosjean dos boxes, que atrapalhou Power em sua tentativa de volta. Mesmo assim, o piloto do #26 cravou 1min43s789, garantindo a liderança temporária do grupo 2.

Em seguida, Palou 'voou' e tomou a ponta, cravando 1min43s498. Após o cronômetro zerar, Dixon conseguiu um tempo melhor que Grosjean, que teve um erro e perdeu a traseira temporariamente, perdendo segundos valiosos.

Os eliminados do grupo 2 foram Robb, Foster, Veekay, Rahal, Kirkwood, Rasmussen e Grosjean, enquanto os classificados foram Palou, Power, McLaughlin, O'Ward, Ferrucci e o próprio Dixon.

Top 12

Já na disputa entre os 12 primeiros, Siegel foi o primeiro a liderar a sessão, cravando 1min44s633 e superando O'Ward, enquanto Collet garantia o quinto melhor tempo na segunda tentativa, com 1min44s889. No entanto, Palou cravou 1min33s454, tomando a ponta antes da maioria dos carros irem para os boxes para as últimas tentativas.

Depois de sair dos boxes, o brasileiro perdeu a primeira tentativa depois de dar uma breve passada pela grama com as rodas esquerdas do #4. Na sequência, Armstrong marcou boa volta, mas Malukas assumiu a ponta, cravando 1min43s652.

Collet até melhorou a volta, marcando 1min44s371, mas ficou em nono, o seu melhor resultado em classificação na carreira na Indy.

Os eliminados do Top 12 foram Dixon, Power, O'Ward, Collet, Siegel e Ferrucci (que quase tomou a última vaga), enquanto os classificados para o Fast 12 foram Malukas, Rosenqvist, Armstrong, Palou, Ericsson e McLaughlin.

Fast 6

Já na sessão que define o pole position da corrida de Road America, McLaughlin foi o primeiro na pista e começou dando uma breve passada pela parte de fora do traçado, mas sem maiores problemas. No entanto, o piloto do #3 voltou para os boxes depois de marcar o tempo de 1min46s245.

Os tempos realmente começaram a ser competitivos com apenas dois minutos restantes no cronômetro, com Palou assumindo a ponta na primeira tentativa 'real', cravando 1min43s661.

Depois de zerar o tempo disponível, Malukas assumiu a segunda colocação, com Palou permanecendo na ponta. Armstrong, Rosenqvist, Ericsson e McLaughlin completaram o top 6 da largada de Road America.

Grid de largada da Indy em Road America

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Tempo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

1'43.6615

 139.4
2 United States D. Malukas Team Penske 12

+0.2927

1'43.9542

 139.0
3 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+0.3610

1'44.0225

 138.9
4 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

+0.3887

1'44.0502

 138.8
5 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.5122

1'44.1737

 138.7
6 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

+1.1627

1'44.8242

 137.8
7 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+0.4655

1'44.1270

 138.7
8
N. Siegel Arrow McLaren
 6

+0.5411

1'44.2026

 138.6
9 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+0.7098

1'44.3713

 138.4
10 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+0.7388

1'44.4003

 138.4
11 Australia W. Power Andretti Global 26

+0.8303

1'44.4918

 138.2
12 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+0.8388

1'44.5003

 138.2
13 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

+0.5405

1'44.2020

 138.6
14 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+0.6209

1'44.2824

 138.5
15 United States J. Newgarden Team Penske 2

+0.6496

1'44.3111

 138.5
16
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+0.6235

1'44.2850

 138.5
17 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+0.7102

1'44.3717

 138.4
18 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+0.6387

1'44.3002

 138.5
19 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+0.7514

1'44.4129

 138.3
20 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+0.7986

1'44.4601

 138.3
21 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+0.7931

1'44.4546

 138.3
22 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.8777

1'44.5392

 138.2
23 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+0.7941

1'44.4556

 138.3
24
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

+1.1084

1'44.7699

 137.9
25
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+1.8675

1'45.5290

 136.9
Ver resultados completos

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Indy: Collet disputa etapa de Road America embalado por bom desempenho nas últimas corridas
Próximo artigo Indy: Lundgaard triunfa em Road America; Collet chega em 16º

Principais comentários
Mais de
Andrei Gobbo

MotoGP - Moreira avalia GP da República Tcheca: "Nos falta ritmo no domingo"

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP - Moreira avalia GP da República Tcheca: "Nos falta ritmo no domingo"

Stock Car: Piquet segura Fraga e vence corrida principal de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Piquet segura Fraga e vence corrida principal de Cuiabá

Stock Car: Felipe Baptista ultrapassa Massa e triunfa na chuvosa sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Baptista ultrapassa Massa e triunfa na chuvosa sprint de Cuiabá

Últimas notícias

MotoGP: Vencedores e perdedores do polêmico GP da República Tcheca

MotoGP
MGP MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Vencedores e perdedores do polêmico GP da República Tcheca

F1: Mercedes desmente especulações sobre favoritismo entre Russell e Antonelli

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona
F1: Mercedes desmente especulações sobre favoritismo entre Russell e Antonelli

F1: Hadjar revela como é a relação de companheiro de equipe com Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Hadjar revela como é a relação de companheiro de equipe com Verstappen na Red Bull

F1: Leclerc pode viver o que Rosberg passou com Hamilton, afirma Williams

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Leclerc pode viver o que Rosberg passou com Hamilton, afirma Williams