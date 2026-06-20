Palou crava quinta pole seguida na Indy, agora em Road America; Collet larga em 8º
Malukas e Armstrong completam o top 3 para a prova no circuito de Wisconsin
Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images
De novo Álex Palou! O espanhol, com o Honda #10 da Chip Ganassi Racing, conquistou a quinta pole position consecutiva na IndyCar, agora para a etapa de Road America, cravando volta rápida de 1min43s661. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, fez o nono melhor tempo, mas irá largar em oitavo no domingo (21), após punição de Santino Ferrucci.
David Malukas, da Penske, e Marcus Armstrong, da Meyer Shank, completam o top 3 da classificação na pista do estado americano do Wisconsin.
Grupo 1
Com a presença de Collet, o Grupo 1 começou com a liderança de Lundgaard, seguido de Siegel e do próprio brasileiro, que tinha marcado tempo de 1min44s470.
Pouco depois, Rosenqvist passou o #7 e cravou 1min44s098, tempo esse que permaneceu no topo até Malukas assumir a ponta com 1min43s638.
Com apenas um minuto para o final, Collet melhorou ainda mais a volta e subiu para a quarta colocação, garantindo a vaga na segunda parte da classificação com 1min44s169. Ainda depois do cronômetro zerar, o brasileiro foi ainda mais rápido, garantindo 1min43s890 e o segundo lugar, com Malukas liderando.
Os eliminados do grupo 1 foram Simpson, Schumacher, Rossi, Hauger, Newgarden e Lundgaard, enquanto os outros classificados foram Rosenqvist, Ericsson, Siegel, Armstrong, além de Malukas e Collet.
Grupo 2
Já no grupo 2, O'Ward até liderou por um breve período, mas Palou rapidamente assumiu a liderança da sessão, com 1min44s285. Em seguida. a tradicional 'dança das cadeiras' dos tempos continuou, com Rasmussen assumindo a ponta faltando três minutos para o fim, marcando 1min44s285.
Outro destaque foi a saída de Grosjean dos boxes, que atrapalhou Power em sua tentativa de volta. Mesmo assim, o piloto do #26 cravou 1min43s789, garantindo a liderança temporária do grupo 2.
Em seguida, Palou 'voou' e tomou a ponta, cravando 1min43s498. Após o cronômetro zerar, Dixon conseguiu um tempo melhor que Grosjean, que teve um erro e perdeu a traseira temporariamente, perdendo segundos valiosos.
Os eliminados do grupo 2 foram Robb, Foster, Veekay, Rahal, Kirkwood, Rasmussen e Grosjean, enquanto os classificados foram Palou, Power, McLaughlin, O'Ward, Ferrucci e o próprio Dixon.
Top 12
Já na disputa entre os 12 primeiros, Siegel foi o primeiro a liderar a sessão, cravando 1min44s633 e superando O'Ward, enquanto Collet garantia o quinto melhor tempo na segunda tentativa, com 1min44s889. No entanto, Palou cravou 1min33s454, tomando a ponta antes da maioria dos carros irem para os boxes para as últimas tentativas.
Depois de sair dos boxes, o brasileiro perdeu a primeira tentativa depois de dar uma breve passada pela grama com as rodas esquerdas do #4. Na sequência, Armstrong marcou boa volta, mas Malukas assumiu a ponta, cravando 1min43s652.
Collet até melhorou a volta, marcando 1min44s371, mas ficou em nono, o seu melhor resultado em classificação na carreira na Indy.
Os eliminados do Top 12 foram Dixon, Power, O'Ward, Collet, Siegel e Ferrucci (que quase tomou a última vaga), enquanto os classificados para o Fast 12 foram Malukas, Rosenqvist, Armstrong, Palou, Ericsson e McLaughlin.
Fast 6
Já na sessão que define o pole position da corrida de Road America, McLaughlin foi o primeiro na pista e começou dando uma breve passada pela parte de fora do traçado, mas sem maiores problemas. No entanto, o piloto do #3 voltou para os boxes depois de marcar o tempo de 1min46s245.
Os tempos realmente começaram a ser competitivos com apenas dois minutos restantes no cronômetro, com Palou assumindo a ponta na primeira tentativa 'real', cravando 1min43s661.
Depois de zerar o tempo disponível, Malukas assumiu a segunda colocação, com Palou permanecendo na ponta. Armstrong, Rosenqvist, Ericsson e McLaughlin completaram o top 6 da largada de Road America.
Grid de largada da Indy em Road America
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Mph
|1
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|
1'43.6615
|139.4
|2
|D. Malukas Team Penske
|12
|
+0.2927
1'43.9542
|139.0
|3
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|
+0.3610
1'44.0225
|138.9
|4
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|
+0.3887
1'44.0502
|138.8
|5
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|
+0.5122
1'44.1737
|138.7
|6
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|
+1.1627
1'44.8242
|137.8
|7
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|
+0.4655
1'44.1270
|138.7
|8
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|
+0.5411
1'44.2026
|138.6
|9
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|
+0.7098
1'44.3713
|138.4
|10
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|
+0.7388
1'44.4003
|138.4
|11
|W. Power Andretti Global
|26
|
+0.8303
1'44.4918
|138.2
|12
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|
+0.8388
1'44.5003
|138.2
|13
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|
+0.5405
1'44.2020
|138.6
|14
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|
+0.6209
1'44.2824
|138.5
|15
|J. Newgarden Team Penske
|2
|
+0.6496
1'44.3111
|138.5
|16
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|
+0.6235
1'44.2850
|138.5
|17
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|
+0.7102
1'44.3717
|138.4
|18
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|
+0.6387
1'44.3002
|138.5
|19
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|
+0.7514
1'44.4129
|138.3
|20
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|
+0.7986
1'44.4601
|138.3
|21
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|
+0.7931
1'44.4546
|138.3
|22
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|
+0.8777
1'44.5392
|138.2
|23
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|
+0.7941
1'44.4556
|138.3
|24
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|
+1.1084
1'44.7699
|137.9
|25
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|
+1.8675
1'45.5290
|136.9
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