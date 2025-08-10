Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence
Piloto espanhol da Chip Ganassi confirma amplo favoritismo e conquista seu quarto título ainda com duas etapas faltantes no campeonato; saiba mais
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
Tetracampeão! Depois de vencer as 500 Milhas de Indianápolis deste ano e dominar completamente a temporada 2025 da IndyCar, Álex Palou confirmou o favoritismo e se consagrou tetracampeão da categoria neste domingo, ao chegar em terceiro no GP de Portland, o antepenúltimo deste campeonato.
Com isso, o espanhol da Ganassi emenda três títulos seguidos -- ele também venceu a disputa de 2021 -- e se iguala a Mario Andretti, Sébastien Bourdais e Dario Franchitti como tetra da Indy, ficando 'atrás' do companheiro neozelandês Scott Dixon e do maior campeão de todos os tempos, o lendário AJ Foyt.
Palou chegou à corrida do estado de Oregon com boas chances de título antecipado, mas viu seu rival mais próximo de 2025, o mexicano Pato O'Ward, largar da primeira posição neste domingo. O piloto da McLaren, porém, teve problema no carro logo 'de cara', o que praticamente já consagrou o tetra de Álex.
Quem ficou com a vitória foi o australiano Will Power, da Penske. Já o dinamarquês Christian Lundgaard, companheiro de O'Ward na Arrow McLaren, 'segurou' o ímpeto de Palou no final da corrida e cruzou a linha de chegada em segundo, à frente do agora tetracampeão.
A prova foi marcada pelo acidente causado por Christian Rasmussen no toque em Conor Daly, que o Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo. O norte-americano chamou a manobra do dinamarquês de "pura insanidade" e "indesculpável", citando o adversário nominalmente.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|W. Power Team Penske
|12
|110
|
|3
|2
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|110
|
1.5388
|3
|3
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|110
|
2.4485
|3
|4
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|110
|
10.5791
|4
|5
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|110
|
16.1754
|3
|6
|C. Ilott Prema Racing
|90
|110
|
17.7497
|4
|7
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|110
|
26.9355
|3
|8
|M. Armstrong Michael Shank Racing
|66
|110
|
28.1733
|3
|9
|F. Rosenqvist Michael Shank Racing
|60
|110
|
30.1013
|3
|10
|C. Herta Andretti Global
|26
|110
|
37.6096
|3
|11
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|110
|
38.4024
|4
|12
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|110
|
39.5430
|3
|13
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|110
|
52.0779
|5
|14
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|110
|
53.0369
|5
|15
|R. Shwartzman Prema Racing
|83
|110
|
54.5093
|4
|16
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|110
|
57.1126
|3
|17
|R. Kalmthout Dale Coyne Racing
|18
|110
|
58.3276
|4
|18
|D. DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|110
|
1'00.1623
|3
|19
|D. Malukas A.J. Foyt Enterprises
|4
|109
|
1 lap
|4
|20
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|109
|
1.2057
|3
|21
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|109
|
1.7451
|3
|22
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|109
|
2.2735
|3
|23
|
J. Abel Dale Coyne Racing
|51
|109
|
14.3576
|4
|24
|J. Newgarden Team Penske
|2
|109
|
34.9343
|3
|25
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|100
|
9 laps
|7
|26
|C. Daly Juncos Hollinger Racing
|76
|13
|
96 laps
|1
|Acidente
|27
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|1
|
108 laps
|Acidente
|Ver resultados completos
