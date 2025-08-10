Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
Indy Portland

Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Piloto espanhol da Chip Ganassi confirma amplo favoritismo e conquista seu quarto título ainda com duas etapas faltantes no campeonato; saiba mais

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

Tetracampeão! Depois de vencer as 500 Milhas de Indianápolis deste ano e dominar completamente a temporada 2025 da IndyCar, Álex Palou confirmou o favoritismo e se consagrou tetracampeão da categoria neste domingo, ao chegar em terceiro no GP de Portland, o antepenúltimo deste campeonato.

O editor recomenda:

Com isso, o espanhol da Ganassi emenda três títulos seguidos -- ele também venceu a disputa de 2021 -- e se iguala a Mario Andretti, Sébastien Bourdais e Dario Franchitti como tetra da Indy, ficando 'atrás' do companheiro neozelandês Scott Dixon e do maior campeão de todos os tempos, o lendário AJ Foyt.  

Palou chegou à corrida do estado de Oregon com boas chances de título antecipado, mas viu seu rival mais próximo de 2025, o mexicano Pato O'Ward, largar da primeira posição neste domingo. O piloto da McLaren, porém, teve problema no carro logo 'de cara', o que praticamente já consagrou o tetra de Álex.

Quem ficou com a vitória foi o australiano Will Power, da Penske. Já o dinamarquês Christian Lundgaard, companheiro de O'Ward na Arrow McLaren, 'segurou' o ímpeto de Palou no final da corrida e cruzou a linha de chegada em segundo, à frente do agora tetracampeão. 

A prova foi marcada pelo acidente causado por Christian Rasmussen no toque em Conor Daly, que o Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo. O norte-americano chamou a manobra do dinamarquês de "pura insanidade" e "indesculpável", citando o adversário nominalmente.

 
   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 Australia W. Power Team Penske 12 110

 

     3    
2 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 110

1.5388

     3    
3 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 110

2.4485

     3    
4 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 110

10.5791

     4    
5 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 110

16.1754

     3    
6 United Kingdom C. Ilott Prema Racing 90 110

17.7497

     4    
7 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 110

26.9355

     3    
8 New Zealand M. Armstrong Michael Shank Racing 66 110

28.1733

     3    
9 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 110

30.1013

     3    
10 United States C. Herta Andretti Global 26 110

37.6096

     3    
11 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 110

38.4024

     4    
12
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 110

39.5430

     3    
13
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 110

52.0779

     5    
14
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 110

53.0369

     5    
15 Israel R. Shwartzman Prema Racing 83 110

54.5093

     4    
16
N. Siegel Arrow McLaren
 6 110

57.1126

     3    
17 Netherlands R. Kalmthout Dale Coyne Racing 18 110

58.3276

     4    
18 Canada D. DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 30 110

1'00.1623

     3    
19 United States D. Malukas A.J. Foyt Enterprises 4 109

1 lap

     4    
20 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 109

1.2057

     3    
21 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 109

1.7451

     3    
22 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 109

2.2735

     3    
23
J. Abel Dale Coyne Racing
 51 109

14.3576

     4    
24 United States J. Newgarden Team Penske 2 109

34.9343

     3    
25 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 100

9 laps

     7    
26 United States C. Daly Juncos Hollinger Racing 76 13

96 laps

     1   Acidente
27 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 1

108 laps

         Acidente
Ver resultados completos  

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Redação Motorsport.com Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Caio Collet conquista o segundo lugar na Indy NXT em Portland

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Indy
Portland
Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking
IndyCar - Palou bate e larga em quinto, com O'Ward pole: veja grid do GP de Portland e matemática do título para Álex

IndyCar - Palou bate e larga em quinto, com O'Ward pole: veja grid do GP de Portland e matemática do título para Álex

Indy
Portland
IndyCar - Palou bate e larga em quinto, com O'Ward pole: veja grid do GP de Portland e matemática do título para Álex
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

NASCAR XFINITY
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

Últimas notícias

Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Indy Indy
Portland
Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking
Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Indy Indy
Portland
Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence
NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NAS NASCAR Cup
Watkins Glen
NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen
Caio Collet conquista o segundo lugar na Indy NXT em Portland

Caio Collet conquista o segundo lugar na Indy NXT em Portland

Indy Indy
Portland
Caio Collet conquista o segundo lugar na Indy NXT em Portland

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros