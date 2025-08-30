Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
Etapa derradeira acontece neste domingo a partir das 15h (Brasília)
Nada de Palou! A última classificação da Indy em 2025 teve Pato O'Ward na pole para a etapa de Nashville, corrida que acontece neste domingo a partir das 15h (Brasília).
O mexicano cravou o tempo mais rápido ao fazer 47s2679, colocando 0s164 de vantagem sob o segundo colocado, David Malukas - pela segunda semana consecutiva largando na segunda colocação. O top 5 ainda conta com Christian Lungaard, Álex Palou e Scott Dixon.
Jacob Abel, da Dale Coyne, foi o primeiro piloto à ir a pista em uma sessão que não contou com intercorrências que atrapalhasse o andamento das tomadas de tempo. Mas a disputa pela pole ficou, de fato, entre os dois últimos carros: Pato e Palou.
Antes de marcarem seus tempos, Malukas era o homem a ser 'batido', mas O'Ward, penúltimo do dia, foi mais rápido ao fazer 47s260, restando apenas o piloto da Chip Ganassi para entrar na pista. Como Palou fez a volta em 47s499 o representante da McLaren ficou com a primeira posição - e o atual campeão larga da quarta colocação.
Resultado da classificação
|1
|5
|Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|23.5968
|23.6639
|00:47.2607
|202.621
|2
|4
|David Malukas
|A.J. Foyt Enterprises
|23.6537
|23.7706
|00:47.4243
|201.922
|3
|7
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|23.7347
|23.7387
|00:47.4734
|201.713
|4
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|23.7520
|23.7474
|00:47.4994
|201.603
|5
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|23.7324
|23.8060
|00:47.5384
|201.437
|6
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|23.7727
|23.7768
|00:47.5495
|201.39
|7
|6
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|23.7511
|23.8020
|00:47.5531
|201.375
|8
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|23.8059
|23.8275
|00:47.6334
|201.035
|9
|90
|Callum Ilott
|PREMA Racing
|23.8125
|23.8716
|00:47.6841
|200.822
|10
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|23.8973
|23.8150
|00:47.7123
|200.703
|11
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian
|23.8454
|23.8685
|00:47.7139
|200.696
|12
|12
|Will Power
|Team Penske
|23.8057
|23.9215
|00:47.7272
|200.64
|13
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|23.8346
|23.9278
|00:47.7624
|200.492
|14
|14
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|23.8089
|23.9666
|00:47.7755
|200.437
|15
|26
|Colton Herta
|Andretti Global w/ Curb-Agajanian
|23.8900
|23.9215
|00:47.8115
|200.287
|16
|21
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|23.8725
|24.0059
|00:47.8784
|200.007
|17
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian
|23.9682
|23.9171
|00:47.8853
|199.978
|18
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|23.9179
|23.9951
|00:47.9130
|199.862
|19
|83
|Robert Shwartzman
|PREMA Racing
|23.9865
|24.0024
|00:47.9889
|199.546
|20
|20
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|23.9562
|24.0651
|00:48.0213
|199.412
|21
|77
|Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|24.0414
|24.0704
|00:48.1118
|199.036
|22
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|24.0973
|24.1088
|00:48.2061
|198.647
|23
|30
|Devlin DeFrancesco
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|24.0748
|24.1440
|00:48.2188
|198.595
|24
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|24.0555
|24.1640
|00:48.2195
|198.592
|25
|76
|Conor Daly
|Juncos Hollinger Racing
|24.0761
|24.2420
|00:48.3181
|198.187
|26
|18
|Rinus VeeKay
|Dale Coyne Racing
|24.2247
|24.2991
|00:48.5238
|197.346
|27
|51
|Jacob Abel
|Dale Coyne Racing
|24.4519
|24.4603
|00:48.9122
|195.779
