Indy Nashville

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Etapa derradeira acontece neste domingo a partir das 15h (Brasília)

Redação Motorsport.com
Editado:
Patricio O'ward, Arrow McLaren

Foto de: Penske Entertainment

Nada de Palou! A última classificação da Indy em 2025 teve Pato O'Ward na pole para a etapa de Nashville, corrida que acontece neste domingo a partir das 15h (Brasília). 

O mexicano cravou o tempo mais rápido ao fazer 47s2679, colocando 0s164  de vantagem sob o segundo colocado, David Malukas - pela segunda semana consecutiva largando na segunda colocação. O top 5 ainda conta com Christian Lungaard, Álex Palou e Scott Dixon. 

 

Jacob Abel, da Dale Coyne, foi o primeiro piloto à ir a pista em uma sessão que não contou com intercorrências que atrapalhasse o andamento das tomadas de tempo. Mas a disputa pela pole ficou, de fato, entre os dois últimos carros: Pato e Palou. 

Antes de marcarem seus tempos, Malukas era o homem a ser 'batido', mas O'Ward, penúltimo do dia, foi mais rápido ao fazer 47s260, restando apenas o piloto da Chip Ganassi para entrar na pista. Como Palou fez a volta em 47s499 o representante da McLaren ficou com a primeira posição - e o atual campeão larga da quarta colocação. 

Resultado da classificação 

1 5 Pato O'Ward Arrow McLaren 23.5968 23.6639   00:47.2607 202.621
2 4 David Malukas A.J. Foyt Enterprises 23.6537 23.7706   00:47.4243 201.922
3 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren 23.7347 23.7387   00:47.4734 201.713
4 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 23.7520 23.7474   00:47.4994 201.603
5 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 23.7324 23.8060   00:47.5384 201.437
6 2 Josef Newgarden Team Penske 23.7727 23.7768   00:47.5495 201.39
7 6 Nolan Siegel Arrow McLaren 23.7511 23.8020   00:47.5531 201.375
8 3 Scott McLaughlin Team Penske 23.8059 23.8275   00:47.6334 201.035
9 90 Callum Ilott PREMA Racing 23.8125 23.8716   00:47.6841 200.822
10 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 23.8973 23.8150   00:47.7123 200.703
11 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian 23.8454 23.8685   00:47.7139 200.696
12 12 Will Power Team Penske 23.8057 23.9215   00:47.7272 200.64
13 27 Kyle Kirkwood Andretti Global 23.8346 23.9278   00:47.7624 200.492
14 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 23.8089 23.9666   00:47.7755 200.437
15 26 Colton Herta Andretti Global w/ Curb-Agajanian 23.8900 23.9215   00:47.8115 200.287
16 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 23.8725 24.0059   00:47.8784 200.007
17 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian 23.9682 23.9171   00:47.8853 199.978
18 28 Marcus Ericsson Andretti Global 23.9179 23.9951   00:47.9130 199.862
19 83 Robert Shwartzman PREMA Racing 23.9865 24.0024   00:47.9889 199.546
20 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 23.9562 24.0651   00:48.0213 199.412
21 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 24.0414 24.0704   00:48.1118 199.036
22 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 24.0973 24.1088   00:48.2061 198.647
23 30 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 24.0748 24.1440   00:48.2188 198.595
24 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 24.0555 24.1640   00:48.2195 198.592
25 76 Conor Daly Juncos Hollinger Racing 24.0761 24.2420   00:48.3181 198.187
26 18 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing 24.2247 24.2991   00:48.5238 197.346
27 51 Jacob Abel Dale Coyne Racing 24.4519 24.4603   00:48.9122 195.779

PIASTRI SUPERA NORRIS POR MUITO POUCO NO Q3 E É POLE NA HOLANDA! BORTOLETO À FRENTE DE HULK DE NOVO

