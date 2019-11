Penske adquire IndyCar e Indianapolis Motor Speedway

A segunda-feira reservou uma verdadeira bomba para os fãs da Indy e da Penske. Uma subsidiária da equipe comprou a IndyCar Series e o Indianapolis Motor Speedway, entre outros ativos dos proprietários anteriores, a Hulman & Company.

“O Conselho de Administração da Hulman & Company está anunciando a venda da empresa e de algumas subsidiárias, incluindo o Indianapolis Motor Speedway, a IndyCar Series e a Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions), para a Penske Entertainment Corp. , uma subsidiária da Penske Corporation.”

"Recentemente, falamos com Roger Penske e com a Penske Corporation sobre essa oportunidade e começamos a trabalhar para estabelecer um acordo", disse Tony George, presidente da Hulman and Company.

"O Indianapolis Motor Speedway tem sido a peça central e a catedral do automobilismo desde 1909 e a família Hulman-George orgulhosamente serviu como administradora dessa grande instituição por mais de 70 anos”, completou.

"Agora, temos a honra de passar a tocha para Roger Penske e Penske Corporation, pois elas se tornam apenas o quarto proprietário do icônico circuito”.

"Não há ninguém mais capaz e qualificado do que Roger e sua organização para liderar as corridas da IndyCar e do Indianapolis Motor Speedway no futuro".

Penske acrescentou: "Minha paixão pelas corridas começou no Indianapolis Motor Speedway em 1951, quando participei da Indy 500 com meu pai”.

"Temos muito respeito e apreço pela história e tradição do Indianapolis Motor Speedway e pelas corridas da IndyCar."

"Quero agradecer à Hulman and Company pela oportunidade de aproveitar esse legado e será uma honra para a Penske Corporation ajudar a levar essas grandes instituições a uma nova era", concluiu Roger Penske.

A Penske se ramificou nos últimos anos, adicionando um programa na Supercars Australiana, IMSA, NASCAR, além da própria IndyCar.

Confira as melhores fotos da edição de 2019 das 500 Milhas de Indianápolis