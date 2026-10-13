Piloto e comentarista da Indy, Jack Harvey revela diagnóstico de câncer
Britânico de 33 anos revelou o diagnóstico em nota oficial, mas manteve os planos de estar no grid da Indy 500 em 2027
Piloto da IndyCar e comentarista da categoria na FOX Sports americana, Jack Harvey revelou um diagnóstico de câncer nas redes sociais na terça-feira (13).
"Toda a minha carreira foi sobre lutar pelo próximo passo", começou a nota publicada nas redes sociais do piloto britânico. "A próxima oportunidade. A próxima chance de provar o meu valor. A próxima vez em que eu pudesse voltar para o carro e mostrar do que sou capaz".
"Houve momentos em que o caminho a seguir era óbvio, e muitos outros em que não era. Tive que conquistar oportunidades, lutar para mantê-las e aprender a continuar em frente quando as coisas não saíam como planejei".
"Mas, através de tudo isso, nunca deixei de acreditar que havia algo pelo qual valia a pena lutar. A vida trouxe um novo combate até a minha porta. Fui diagnosticado recentemente com câncer".
Apesar do diagnóstico, Harvey afirmou que não mudou o planejamento para o próximo ano, incluindo uma participação na prova de St. Petersburg e nas 500 Milhas de Indianápolis.
"Meus objetivos para 2027 não mudaram. Planejo estar no grid em St. Pete e afivelando os cintos de volta em um carro em maio, na preparação para as 500 Milhas de Indianápolis".
"Estou recebendo cuidados excelentes e total apoio da minha equipe, da minha família, amigos, da DRR, da FOX, da IndyCar e de muitos outros. Nunca me esquivei de um desafio na minha vida e esta situação não é diferente. Então, vamos à luta", concluiu o comunicado.
Carreira de Jack Harvey
Jack Harvey, de 33 anos, iniciou a carreira no país natal, na Grã-Bretanha, e fez carreira nas categorias de formação europeias antes de mudar para o automobilismo americano em 2014, inicialmente na Indy Lights.
Entre 2017 e 2019, participou de provas pontuais na IndyCar, conquistando um terceiro lugar com o #60 da Meyer Shank Racing no GP de Indianápolis de 2019.
Entre 2020 e 2021, foi titular da MSR e em 2022 mudou-se para a Rahal Letterman Lanigan Racing, onde permaneceu até a prova no circuito misto de Indianápolis em 2023.
Em 2024, foi para a Dale Coyne Racing, concluindo a maior parte da temporada como titular. Em 2025 e 2026, assumiu as funções de comentarista da FOX, mas participou das duas edições das 500 Milhas de Indianápolis.
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