Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Indy

Piloto e comentarista da Indy, Jack Harvey revela diagnóstico de câncer

Britânico de 33 anos revelou o diagnóstico em nota oficial, mas manteve os planos de estar no grid da Indy 500 em 2027

Redação Motorsport.com
Publicado:

Piloto da IndyCar e comentarista da categoria na FOX Sports americana, Jack Harvey revelou um diagnóstico de câncer nas redes sociais na terça-feira (13).

O editor recomenda:

"Toda a minha carreira foi sobre lutar pelo próximo passo", começou a nota publicada nas redes sociais do piloto britânico. "A próxima oportunidade. A próxima chance de provar o meu valor. A próxima vez em que eu pudesse voltar para o carro e mostrar do que sou capaz".

"Houve momentos em que o caminho a seguir era óbvio, e muitos outros em que não era. Tive que conquistar oportunidades, lutar para mantê-las e aprender a continuar em frente quando as coisas não saíam como planejei".

"Mas, através de tudo isso, nunca deixei de acreditar que havia algo pelo qual valia a pena lutar. A vida trouxe um novo combate até a minha porta. Fui diagnosticado recentemente com câncer".

Apesar do diagnóstico, Harvey afirmou que não mudou o planejamento para o próximo ano, incluindo uma participação na prova de St. Petersburg e nas 500 Milhas de Indianápolis.

"Meus objetivos para 2027 não mudaram. Planejo estar no grid em St. Pete e afivelando os cintos de volta em um carro em maio, na preparação para as 500 Milhas de Indianápolis".

"Estou recebendo cuidados excelentes e total apoio da minha equipe, da minha família, amigos, da DRR, da FOX, da IndyCar e de muitos outros. Nunca me esquivei de um desafio na minha vida e esta situação não é diferente. Então, vamos à luta", concluiu o comunicado.

Carreira de Jack Harvey

Jack Harvey, de 33 anos, iniciou a carreira no país natal, na Grã-Bretanha, e fez carreira nas categorias de formação europeias antes de mudar para o automobilismo americano em 2014, inicialmente na Indy Lights.

Entre 2017 e 2019, participou de provas pontuais na IndyCar, conquistando um terceiro lugar com o #60 da Meyer Shank Racing no GP de Indianápolis de 2019.

Entre 2020 e 2021, foi titular da MSR e em 2022 mudou-se para a Rahal Letterman Lanigan Racing, onde permaneceu até a prova no circuito misto de Indianápolis em 2023.

Em 2024, foi para a Dale Coyne Racing, concluindo a maior parte da temporada como titular. Em 2025 e 2026, assumiu as funções de comentarista da FOX, mas participou das duas edições das 500 Milhas de Indianápolis.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Cascavel

F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

Últimas notícias

F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”

Piloto e comentarista da Indy, Jack Harvey revela diagnóstico de câncer

Indy
Indy Indy
Piloto e comentarista da Indy, Jack Harvey revela diagnóstico de câncer

MotoGP: Aprilia estuda a possibilidade de implementar ordens de equipe na luta pelo título contra Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Aprilia estuda a possibilidade de implementar ordens de equipe na luta pelo título contra Márquez

F1 - Horner esclarece rumores envolvendo ida à Ferrari: "Fui tirado de contexto"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Horner esclarece rumores envolvendo ida à Ferrari: "Fui tirado de contexto"