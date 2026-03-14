O GP de Arlington elevou o padrão de como devem ser os eventos da IndyCar Series, segundo vários pilotos da categoria.

Com quase dois anos e meio de preparação, o local não decepcionou. Na verdade, deixou muitos impressionados, já que o circuito de rua temporário de 14 curvas e aproximadamente 4 km que circunda o AT&&T Stadium e o Globe Life Field — sedes do Dallas Cowboys e do Texas Rangers, respectivamente — apresenta uma organização de alto nível.

Os pilotos já estão elogiando o desafiador traçado da pista, que conta com uma reta oposta de 1,5 km um complexo em forma de ferradura e curvas técnicas. Mas vai muito além disso, oferecendo aos fãs vistas únicas: desde suítes de três andares com vista para um pit lane duplo que se estende por partes da pista, por baixo das quais os pilotos passam.

Há zonas para fãs, shows e outras atividades para interação. Esse era o tão esperado plano de trazer a Indy de volta ao Texas pela primeira vez desde 2023 e fazê-lo no coração do Entertainment District de Arlington, Texas, o ponto central da região metropolitana entre Fort Worth e Dallas.

O hexacampeão Scott Dixon, tem muitas “boas lembranças” ao retornar ao estado da 'Estrela Longa', com cinco vitórias no vizinho Texas Motor Speedway. No entanto, ele acredita que a apresentação de Arlington apenas realçou o que a Indy deveria ser.

“A forma como eles fizeram isso e o que a IndyCar faz, nas corridas de rua e como eles se mobilizaram aqui, cara, é épico”, disse Dixon, piloto do Honda nº 9 da Chip Ganassi Racing.

“Estou muito animado por estar de volta. Sempre fico animado por estar no Texas, sempre animado por estar em Arlington e Dallas, mas para nós, sabe, o foco é apenas na corrida.”

O neozelandês de 45 anos aprofundou essa ideia quando questionado se ele acha que este evento poderia potencialmente rivalizar com o GP de Long Beach como a segunda maior corrida da temporada, atrás apenas das 500 Milhas de Indianápolis.

“Este é o novo padrão”, disse Dixon. “É nisso que a IndyCar precisa se concentrar.”

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Marcus Ericsson, piloto do Honda #28 da Andretti Global, elogiou o evento antes mesmo de dar uma volta.

“Estou muito impressionado até agora”, disse Ericsson, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2022. “Na visita à pista (quinta-feira), percebeu-se a atenção aos detalhes aqui. É muito, muito impressionante, e adoraria que isso se tornasse um novo padrão para a IndyCar, para que novas corridas e as corridas atuais tenham eventos como este."

“Isso realmente eleva o padrão das corridas e acho que para os patrocinadores, para os VIPs, para os fãs que vem a uma corrida como esta e, com sorte, têm uma experiência fantástica nesse tipo de ambiente, é o que precisamos para fazer o esporte crescer.”

Kyle Kirkwood, companheiro de equipe de Ericsson que pilota o carro nº 27 da Andretti com motor Honda, continuou o tema.

“É assim que as corridas da IndyCar deveriam ser”, disse Kirkwood. “A hospitalidade, o entusiasmo em torno deste lugar, onde estamos, a arquitetura, tudo é lindo. Todas as marcas nas paredes estão perfeitas. É assim que um evento de destaque deve ser para nós na Indy. E é emocionante estar aqui. Este é um bom momento para o nosso esporte.”

E Kirkwood reforçou a opinião de Dixon de que Arlington rivaliza com o GP de Long Beach, corrida da qual ele é bicampeão, incluindo no ano passado.

“Com certeza”, disse Kirkwood. “Não sei se vai acontecer logo no primeiro ano porque o que é Long Beach hoje? Está chegando ao seu 51º ano. Então, sim, com certeza pode acontecer."

“A construção, o traçado, a localização, acho que são absolutamente incríveis. Pode até ser melhor do que Long Beach com tudo o que fizeram aqui, mas Long Beach é tão histórica, certo? Vai ser difícil superar isso, mas talvez nos próximos anos, se este continuar a ser um evento de destaque para nós, pode muito bem acontecer.”

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!