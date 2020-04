Tricampeão mundial da Fórmula 1, o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet revelou que tem pés de diferentes tamanhos por causa de acidente sofrido em treino para a edição de 1993 das 500 Milhas de Indianápolis da IndyCar.

Depois de encerrar a carreira na Fórmula 1, Piquet tentou a sorte na Indy 500, mais tradicional prova do automobilismo norte-americano, mas sofreu grave acidente em alta velocidade no circuito de Indiana.

Em entrevista à jornalista Mariana Becker, o tricampeão da F1 revelou que a batida fez com que seus pés ficassem de tamanhos diferentes. Em razão dos ferimentos, um dos pés de Piquet encolheu, enquanto o outro 'aumentou'.

"Por causa da batida, um dos pés aumentou e o outro diminuiu. Um é tamanho 41 e o outro é 39", disse Piquet à repórter da TV Globo, que cobre a categoria máxima do automobilismo mundial há alguns anos.

