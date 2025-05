Após escândalo na Indy 500, Penske anuncia demissão em massa

As consequências do escândalo da Penske nos treinos classificatórios da Indy 500 ainda estão se desenrolando vários dias depois. O proprietário da equipe, Roger Penske, anunciou nesta quarta-feira (21) a demissão de importantes figuras da equipe, incluindo o presidente da equipe na Indy, Tim Cindric.

Por modificações irregulares nos carros durante os treinos classificatórios, Josef Newgarden e Will Power foram mandados para o fim do grid, a equipe foi multada em um total de 200 mil dólares (ou mais de R$ 1,132 milhões, em conversão direta) e os estrategistas de corrida de cada piloto foram suspensos.

Agora, a Penske deu um passo adiante ao anunciar a saída do presidente da equipe da Indy, Tim Cindric, após 26 anos na organização. Seu filho, Austin Cindric, atualmente compete em tempo integral para a Penske na NASCAR Cup Series. Cindric já havia se afastado de sua função de liderança cotidiana no em janeiro, após o escândalo do "push-to-pass" do ano passado.

Cindric também foi o principal estrategista de corrida de Newgarden, e não foi o único a ser mandado embora na manhã de quarta-feira. O diretor administrativo Ron Ruzewski, que também era o estrategista de corrida de Power, foi dispensado de suas funções após 21 anos na Penske. Além disso, o gerente geral Kyle Moyer também está deixando a organização após 11 anos.

Tim Cindric, Josef Newgarden, Equipe Penske Foto de: Penske Entertainment

"A equipe Penske fará mais anúncios esta semana sobre o pessoal e os substitutos para as 500 Milhas de Indianápolis deste fim de semana", diz um comunicado da equipe.

Roger Penske fez sua primeira declaração pública desde o início do imbróglio, no domingo (18), afirmando: "Nada é mais importante do que a integridade do nosso esporte e das nossas equipes de corrida. Tivemos falhas organizacionais nos últimos dois anos e tivemos que fazer as mudanças necessárias. Peço desculpas aos nossos fãs, aos nossos parceiros e à nossa organização por decepcioná-los".

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

