Na manhã de segunda-feira, uma notícia abalou o paddock da Indy: o Chevrolet nº 2 do Team Penske, de Josef Newgarden, e o Chevrolet nº 12, de Will Power, foram mandados para a parte de trás da pista para a 109ª corrida da Indy 500. Ambas as equipes foram multadas em 100 mil dólares (pouco mais de R$5,7 milhões) cada e seus estrategistas de corrida [Tim Cindric e Ron Ruzewski] foram suspensos.

O motivo? Uma modificação ilegal no amortecedor de impacto traseiro, em que uma peça foi preenchida e alisada em uma aparente violação das regras. Originalmente, os carros foram retirados da fila para a classificação do Fast 12 e foram programados para largar na quarta fila, mas isso mudou drasticamente desde então.

Por que McLaughlin não foi penalizado

Quanto ao terceiro carro da Penske, de Scott McLaughlin, que foi bastante danificado em um acidente aéreo nos treinos, os oficiais da categoria também examinaram o atenuador traseiro do carro nº 3. Conversando com mídia reunida na pista, o presidente da IndyCar e da pista IMS, Doug Boles, explicou por que ele não foi penalizado no final.

"Temos os amortecedores de todos esses três carros", explicou Boles. "O atenuador do carro #3 do acidente, com a asa ainda presa a ele, foi fornecido a nós e ainda o temos. Esse amortecedor não foi modificado de forma alguma. Portanto, no domingo, podemos dizer com base nos fatos - mais uma vez, o advogado que existe em mim - que o carro foi apresentado quando correu, pelo menos, com um atenuador que atendia a todas as regras da IndyCar. Portanto, o carro nº 3 largará na 10ª posição, que será o último carro do Fast 12 que não foi removido para a parte de trás da pista. Portanto, o carro nº 3 não sofrerá nenhuma penalidade adicional".

A posição e o envolvimento de Roger Penske

Essa também é uma posição incômoda para Roger Penske, que, obviamente, é o proprietário dos carros pilotados por Newgarden e Power, mas também comanda a IndyCar em sua totalidade. Esse não é o primeiro escândalo envolvendo os carros da Penske desde que Roger assumiu o controle da categoria, com a controvérsia do push-to-pass (P2P) de 2024 sendo outro destaque infeliz. Então, qual é a posição de Roger em relação a tudo isso?

"Eu conheço Roger Penske há muito tempo e passei a conhecê-lo muito bem desde novembro de 2019", disse Boles. "Não acho que Roger Penske entenda algumas das coisas que podem estar acontecendo".

"Entendo o desafio da ótica e, sem dúvida, é algo em que devemos pensar. Quero dizer, como você administra o desafio da ótica? Acho que muitos desses desafios estão - embora, no final das contas, cheguem ao Roger - certamente estão abaixo dele. Há coisas que acontecem que nunca chegam ao Roger".

"Posso lhe dizer que Roger Penske não toleraria isso. Na verdade, tive a chance de conversar com Roger e posso dizer que isso é devastador para ele. Nada é mais importante para Roger Penske do que o Indianapolis Motor Speedway e as 500 Milhas de Indianápolis. Ele certamente adora corridas em todos os setores. Isso é algo que acho que ele terá de resolver em algum momento".

Quanto a quem tomou a decisão final de penalizar a Equipe Penske, Boles explicou que foi um grupo de autoridades, incluindo ele próprio e o CEO da Indy, Mark Miles. No entanto, ele enfatizou que Roger Penske "não estava envolvido" na decisão de forma alguma.

"Eu não dormi nada na noite passada", disse Boles. "Provavelmente não dá para perceber, mas, francamente, não tomei banho esta manhã. Meu cabelo está uma bagunça. A primeira coisa que fiz esta manhã foi ligar para Mark [Miles]".

"Mark basicamente disse a mesma coisa. Nós dois nos sentamos e começamos a pensar sobre o que é apropriado para garantir que estamos gerenciando a integridade das 500 Milhas de Indianápolis".

