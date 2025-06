O campeonato da Indy NXT 2025 chega à metade da temporada neste fim de semana, no tradicional circuito de Road America, em Wisconsin. A categoria é o último degrau do programa Road to Indy e já passou por pistas emblemáticas como a ensolarada St. Petersburg, a icônica Indianápolis e o exigente oval de St. Louis. Foram seis etapas disputadas e cada vez mais os principais nomes da temporada se consolidam —entre eles, Caio Collet, o único brasileiro do grid.

Vencedor do Rookie of the Year em 2024, Collet permanence entre os grandes protagonistas de 2025. O piloto da HMD Motorsports subiu ao pódio em quatro das seis corridas disputadas até agora, largou sempre entre os seis primeiros e vem registrando tempos consistentes nos treinos, quase sempre dentro do top 5. Seu desempenho reflete uma temporada sólida e madura, que o mantém firme na disputa pelo título. Ele é terceiro na pontuação do campeonato.

A sétima etapa do ano acontece em Road America, uma das pistas mais tradicionais dos Estados Unidos e presente no calendário da Indy desde 1980. Com 6,514 km de extensão e 14 curvas, o circuito exige precisão nas estratégias — especialmente no controle do consumo de combustível — e deve proporcionar mais um desafio técnico aos pilotos. Serão apenas 20 voltas, mas em um traçado veloz e complexo, onde erros podem custar caro.

Na última etapa, realizada no oval de St. Louis, Collet teve um desempenho de destaque: liderou os treinos, foi o segundo mais rápido na classificação e assumiu a ponta na quarta volta da corrida, mantendo-se na liderança até a volta 61. Além disso, cravou a volta mais rápida da prova e conquistou seu quarto pódio do ano, finalizando em terceiro lugar. O desempenho ainda lhe garantiu pontos extras — totalizando 38 na etapa — que o ajudaram a manter a terceira colocação no campeonato, com 195 pontos.

“Estamos em uma sequência muito boa nas últimas corridas e estou bastante animado para essa etapa", disse Collet. "Road America foi uma das minhas pistas favoritas no ano passado, gostei muito de correr lá. Estamos trabalhando forte com a equipe para alinhar todos os detalhes e acredito que vivemos um bom momento".

"Agora é focar em buscar nossa primeira vitória na temporada, depois de algumas oportunidades em que estivemos bem próximos. Não será fácil, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar um ótimo resultado".

As atividades de pista começam na sexta-feira (21), às 16h30, com o primeiro treino livre. No sábado (22), acontecem o segundo treino, às 11h, e a classificação. A corrida será no domingo (23), às 12h05 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Disney+.

Indy NXT - Etapa 7 - Road América, WI (Horários de Brasília):

Sexta-feira, 20 de junho

16:30 - Treino livre 1



Sábado, 21 de junho

11:00 - Treino livre 2

14:30 - Classificação



Domingo, 22 de junho

12:05 - Corrida (20 voltas)

Indy NXT - Classificação após seis etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 273 pontos

2. Lochie Hughes (AUS) 254

3. Caio Collet (BRA) 195

4. Myles Rowe (USA) 186

5. Salvador de Alba (MEX) 167

