Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil
CEO da Penske Entertainment foi recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela
Governador Daniel Vilela acompanha diretores da Fórmula Indy em vistoria no Autódromo Internacional Ayrton Senna (Foto de Lucas Diener)
Foto de: Divulgacao
Palco da MotoGP há algumas semanas, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, recebeu representantes da Indy na última sexta-feira (10), suscitando ainda mais o diálogo sobre uma possível volta da categoria ao Brasil.
Mark Miles, CEO da Penske Entertainmente, foi recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela e pela primeira-dama Iara Vilela. Segundo o Diário de Goiás, o político almoçou com os representantes da categoria e então seguiram para o Autódromo.
Além de Miles, estiveram presentes na visita Bill van de Sandt, diretor de logística da Indy, bem como Willy Herrmann e Carlo Gancia, representantes da categoria na América Latina. Executivos da Band, emissora detentora dos direitos de transmissão das corridas no Brasil, também participaram do encontro.
O grupo foi até Goiânia para entender a infraestrutura e a logística utilizadas pela MotoGP, buscando entender se há possibilidade de uma etapa da Indy no local no futuro. Vilela apresentou os dados do GP do Brasil de MotoGP, incluindo o potencial de retorno, e mostrou as condições do Autódromo para receber a categoria americana, ressaltando o interesse do estado na realização do evento já em 2027.
“Estamos animados e otimistas com a possibilidade de trazer mais um grande evento esportivo para Goiás. Isso significa mais geração de emprego e movimentação financeira para o nosso Estado”, disse o governador.
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários