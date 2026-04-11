Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Palco da MotoGP há algumas semanas, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, recebeu representantes da Indy na última sexta-feira (10), suscitando ainda mais o diálogo sobre uma possível volta da categoria ao Brasil.

Mark Miles, CEO da Penske Entertainmente, foi recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela e pela primeira-dama Iara Vilela. Segundo o Diário de Goiás, o político almoçou com os representantes da categoria e então seguiram para o Autódromo.

Além de Miles, estiveram presentes na visita Bill van de Sandt, diretor de logística da Indy, bem como Willy Herrmann e Carlo Gancia, representantes da categoria na América Latina. Executivos da Band, emissora detentora dos direitos de transmissão das corridas no Brasil, também participaram do encontro.

O grupo foi até Goiânia para entender a infraestrutura e a logística utilizadas pela MotoGP, buscando entender se há possibilidade de uma etapa da Indy no local no futuro. Vilela apresentou os dados do GP do Brasil de MotoGP, incluindo o potencial de retorno, e mostrou as condições do Autódromo para receber a categoria americana, ressaltando o interesse do estado na realização do evento já em 2027.

“Estamos animados e otimistas com a possibilidade de trazer mais um grande evento esportivo para Goiás. Isso significa mais geração de emprego e movimentação financeira para o nosso Estado”, disse o governador.

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