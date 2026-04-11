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Indy

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

CEO da Penske Entertainment foi recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela

Redação Motorsport.com
Editado:
Governador Daniel Vilela acompanha diretores da Fórmula Indy em vistoria no Autódromo Internacional Ayrton Senna (Foto de Lucas Diener)

Governador Daniel Vilela acompanha diretores da Fórmula Indy em vistoria no Autódromo Internacional Ayrton Senna (Foto de Lucas Diener)

Foto de: Divulgacao

Palco da MotoGP há algumas semanas, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, recebeu representantes da Indy na última sexta-feira (10), suscitando ainda mais o diálogo sobre uma possível volta da categoria ao Brasil. 

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Mark Miles, CEO da Penske Entertainmente, foi recebido pelo governador de Goiás, Daniel Vilela e pela primeira-dama Iara Vilela. Segundo o Diário de Goiás, o político almoçou com os representantes da categoria e então seguiram para o Autódromo. 

Além de Miles, estiveram presentes na visita Bill van de Sandt, diretor de logística da Indy, bem como Willy Herrmann e Carlo Gancia, representantes da categoria na América Latina. Executivos da Band, emissora detentora dos direitos de transmissão das corridas no Brasil, também participaram do encontro.

O grupo foi até Goiânia para entender a infraestrutura e a logística utilizadas pela MotoGP, buscando entender se há possibilidade de uma etapa da Indy no local no futuro. Vilela apresentou os dados do GP do Brasil de MotoGP, incluindo o potencial de retorno, e mostrou as condições do Autódromo para receber a categoria americana, ressaltando o interesse do estado na realização do evento já em 2027. 

“Estamos animados e otimistas com a possibilidade de trazer mais um grande evento esportivo para Goiás. Isso significa mais geração de emprego e movimentação financeira para o nosso Estado”, disse o governador. 

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