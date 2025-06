No automobilismo, alguns centésimos são cruciais, não apenas na pista de corrida, mas também no pit lane. O piloto da Indy, Takuma Sato, vivenciou isso em primeira mão quando ultrapassou as marcações durante seu pit stop na Indy 500, teve que ser empurrado para trás e, como resultado, perdeu muito tempo na prova. Após a corrida, o piloto japonês consultou o ChatGPT, software de Inteligência Artificial, para analisar seu erro - com um resultado empolgante.

"Eu errei e perdi o ponto de frenagem por 1,8 metro", disse Sato após 500 Milhas de Indianápolis de 2025. "As pessoas disseram: 'Talvez você devesse ter freado um segundo antes'. Pensei comigo mesmo: 'Isso é verdade. Mas é claro que eu tinha que analisar os detalhes. Foi por isso que consultei o ChatGPT".

Sua pergunta: "Estou dirigindo a 60 milhas por hora [96,5 km/h] no pit lane, mas fui seis metros mais longe. Quanto antes eu deveria ter freado para atingir as marcações?" A resposta: "Sete centésimos! Eu deveria ter freado muito mais cedo, isso é menos de um centésimo. Isso teria me levado a uma parada perfeita".

Se agora pegarmos esses dados e os convertermos em metros, o ChatGPT afirmaria que Sato teria que frear 1,88 metros antes para fazer uma parada perfeita nos boxes. Em sete centésimos de segundo, o carro percorre 1,88 metro a 96,5 km/h. Portanto, são os pequenos detalhes que são cruciais: Um pequeno erro e até mesmo um piloto experiente como Sato perde muitos segundos valiosos.

Afinal de contas, Sato terminou a Indy 500 entre os 10 primeiros, em nono lugar. 2025 foi a 16ª participação do piloto de 48 anos na lendária corrida da Indy, que ele já venceu duas vezes: em 2017 e 2020. 2022 foi sua última temporada em tempo integral. Desde então, o piloto japonês só competiu na Indy 500, mais recentemente pela Rahal Letterman Lanigan Racing. Foi o sexto resultado entre os 10 primeiros de sua carreira no oval do Indianapolis Motor Speedway.

