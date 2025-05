Em um domingo emocionante, a Indy definiu o restante do grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis 2025 com um resultado histórico. Robert Shwartzman garantiu a pole position para a Prema na estreia do piloto e da equipe na prova da Tríplice Coroa do Automobilismo Mundial.

Com isso, o israelense se torna o primeiro estreante a conquistar a pole position das 500 Milhas desde Tony Stewart, em 1996.

Fast 12

A primeira parte da classificação trouxe os 12 pilotos mais rápidos do sábado para a disputa das seis vagas que brigariam pela pole position. A sessão começou com um desastre para a Penske. Após o forte acidente de Scott McLaughlin, que destruiu seu carro no treino livre da manhã, os outros dois pilotos da equipe, Josef Newgarden e Will Power, acabando não disputando o Fast 12 devido a um problema que surgiu na inspeção técnica, minutos antes da abertura dos boxes.

Com isso, os três pilotos da Penske foram eliminados, garantindo as posições da quarta fila do grid de largada, de 10º a 12º.

Felix Rosenqvist foi o mais rápido com a Meyer Shank, enquanto a Chip Ganassi foi a única a colocar dois carros no Fast Six.

Posição piloto equipe mph AVANÇAM AO FAST 6 1 Felix Rosenqvist #60 Meyer Shank 232.523 2 Pato O'Ward #5 McLaren 232.186 3 Robert Shwartzman #83 Prema 232.008 4 Scott Dixon #9 Chip Ganassi 231.971 5 Álex Palou #10 Chip Ganassi 231.800 6 Takuma Sato #75 Rahal Letterman Lanigan 231.686 POSIÇÕES DEFINIDAS 7 David Malukas #4 AJ Foyt 231.559 8 Christian Lundgaard #7 McLaren 231.360 9 Marcus Ericsson #28 Andretti 231.014 10 Scott McLaughlin #3 Penske Sem Tempo 11 Josef Newgarden #2 Penske Sem Tempo 12 Will Power #12 Penske Sem Tempo

Bump Day

Antes da briga pela pole position, foi a vez de descobrir qual dos quatro pilotos seria eliminado para fechar o grid de 33 carros. Jacob Abel acabou levando a pior, sendo 'bumpado' em uma sessão com final tenso, onde Abel quase chegou a eliminar Rinus VeeKay.

POSIÇÃO PILOTO EQUIPE MPH 31 Marco Andretti #98 Andretti 229.741 32 Marcus Armstrong #66 Meyer Shank 229.091 33 Rinus VeeKay #18 Dale Coyne Racing 226.913 Eliminado Jacob Abel #51 Dale Coyne 226.394

Fast Six

Na briga pela pole position, o estreante Robert Shwartzman surpreendeu a todos com um bom ritmo ao longo de suas quatro voltas para garantir a pole position na primeira participação sua e da equipe Prema nas 500 Milhas.

Takuma Sato e Pato O`Ward garantiram a primeira fila ao lado do israelense, enquanto o líder do campeonato Álex Palou larga da sexta posição.

Posição piloto equipe mph 1 Robert Shwartzman #83 Prema 232.790 2 Takuma Sato #75 Rahal Letterman Lanigan 232.478 3 Pato O'Ward #5 McLaren 232.098 4 Scott Dixon #9 Chip Ganassi 232.052 5 Felix Rosenqvist #60 Meyer Shank 231.987 6 Álex Palou #10 Chip Ganassi 231.378

Confira o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis de 2025:

Posição piloto equipe mph 1 Robert Shwartzman #83 Prema 232.790 2 Takuma Sato #75 Rahal Letterman Lanigan 232.478 3 Pato O'Ward #5 McLaren 232.098 4 Scott Dixon #9 Chip Ganassi 232.052 5 Felix Rosenqvist #60 Meyer Shank 231.987 6 Álex Palou #10 Chip Ganassi 231.378 7 David Malukas #4 AJ Foyt 231.559 8 Christian Lundgaard #7 McLaren 231.360 9 Marcus Ericsson #28 Andretti 231.014 10 Scott McLaughlin #3 Penske Sem Tempo 11 Josef Newgarden #2 Penske Sem Tempo 12 Will Power #12 Penske Sem Tempo 13 Conor Daly #76 Juncos Hollinger 231.725 14 Alexander Rossi #20 Ed Carpenter 231.701 15 Kyffin Simpson #8 Chip Ganassi 231.641 16 Ed Carpenter #33 Ed Carpenter 231.633 17 Santino Ferrucci #14 AJ Foyt 231.593 18 Devlin DeFrancesco #30 Rahal Letterman Lanigan 231.575 19 Sting Ray Robb #77 Juncos Hollinger 231.461 20 Christian Rasmussen #21 Ed Carpenter 231.438 21 Kyle Larson #17 McLaren 231.326 22 Louis Foster #45 Rahal Letterman Lanigan 231.058 23 Calum Ilott #90 Prema 230.993 24 Helio Castroneves #6 Meyer Shank 230.978 25 Kyle Kirkwood #27 Andretti 230.917 26 Nolan Siegel #6 McLaren 230.571 27 Ryan Hunter-Reay #23 Dreyer and Reinbold/Cusick Motorsports 230.363 28 Jack Harvey #24 Dreyer and Reinbold/Cusick Motorsports 230.348 29 Colton Herta #26 Andretti 230.192 30 Graham Rahal #15 Rahal Letterman Lanigan 229.863 31 Marco Andretti #98 Andretti 229.741 32 Marcus Armstrong #66 Meyer Shank 229.091 33 Rinus VeeKay #18 Dale Coyne Racing 226.913 Eliminado Jacob Abel #51 Dale Coyne 226.394

