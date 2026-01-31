Trump assina decreto confirmando corrida da IndyCar em Washington D.C.

No início, parecia uma piada ou um desejo irrealista, mas o conceito de uma corrida de rua da IndyCar em Washington D.C. ainda em 2026 é agora muito real.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, postou um vídeo gerado por IA na semana passada, mostrando a IndyCar correndo ao redor do National Mall. O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou o vídeo e expressou apoio à ideia, querendo que ela faça parte das comemorações do 250º aniversário do país.

Nesta sexta-feira (30), o presidente Trump assinou uma ordem executiva confirmando os planos para a corrida, chamando-a de “Freedom 250”. Ele está instruindo a prefeita da cidade, Muriel Bowser, a trabalhar com seu governo para organizar a corrida. Os departamentos do Interior e de Transportes serão encarregados de projetar o traçado da pista junto com a IndyCar e encontrar o financiamento para a prova.

O plano é realizar a corrida no fim de semana de 21 a 23 de agosto, entre as corridas previamente programadas em Markham, Ontario, e Milwaukee Mile, em Wisconsin. Será um desafio logístico e um prazo apertado organizar um evento desse tipo no coração do país, além da questão óbvia da proibição de anúncios no terreno do Capitólio.

“As corridas da IndyCar são motivo de orgulho e entretenimento para nossa nação, e é por isso que tenho o prazer de anunciar o GP Freedom 250 de Washington, D.C.”, disse o presidente Trump. “Esta corrida, a primeira corrida automobilística a ser realizada na capital de nosso país, perto do National Mall, mostrará a majestade de nossa grande cidade enquanto os pilotos navegam por uma pista ao redor de nossos monumentos nacionais icônicos em comemoração ao 250º aniversário dos Estados Unidos".

Ele continuou: “Por mais de cem anos, as corridas americanas de IndyCar têm ditado o ritmo dos esportes a motor. Com velocidades que ultrapassam os 320 km/h, os carros e os pilotos inspiram admiração e respeito em todos que assistem a este esporte tipicamente americano".

A prefeita Bowser acrescentou em uma declaração oficial: “Em breve sede de todas as principais franquias esportivas, Washington, D.C. é a indiscutível capital do esporte. Mas não paramos por aí e trabalhamos para atrair grandes eventos. É por isso que estou entusiasmada em receber a Freedom 250 na capital do país em agosto. O fim de semana da corrida vai acelerar o motor econômico de D.C., enchendo nossos hotéis e restaurantes e mostrando aos visitantes, residentes e ao mundo esportivo que não há cidade, pessoas e cenário melhores para grandes eventos esportivos. Convido todos os fãs de esportes a virem aproveitar a Freedom 250 e tudo o que Washington, D.C. tem a oferecer".

Penske se junta a Trump para assinatura de decreto

Donald Trump assina ordem executiva Foto: Alex Wong via Getty Images

Trump concedeu a Roger Penske a Medalha Presidencial da Liberdade em 2019, e ele se juntou ao presidente americano no Salão Oval para a assinatura desta ordem executiva. Trump acredita que a corrida pode “bater um recorde” em termos de público, já que será aberta ao público. Eric Shanks, CEO da FOX Sports, também estava presente.

“Para nós, como empresa, apoiar o 250º aniversário do país, não há melhor maneira de trazer o automobilismo e a velocidade para a área de Washington, D.C., e ter a oportunidade de competir aqui com nossos IndyCars”, disse Penske no Salão Oval. "Somos proprietários do Indianapolis Motor Speedway e estamos levando essa história de mais de 100 anos, a velocidade e o que aconteceu lá com os diferentes fabricantes para esta corrida. Vai ser incrível. Certamente, a Freedom 250, quando você pensa sobre isso, é apenas um subproduto do que o presidente fez este ano, e este evento será, obviamente, em agosto, o que fará uma enorme diferença. Estamos animados para que as pessoas vejam isso. A maior parte dos ingressos será gratuita. Será um benefício econômico para a região, para a cidade".

Shanks deu crédito ao secretário de Transportes, Sean Duffy, por salvar a corrida, já que ela estava em “suporte de vida” antes de uma série de reuniões na semana passada. Ele também agradeceu ao secretário do Interior, Doug Burgum, por sua ajuda para que isso acontecesse.

Duffy reiterou que o evento será aberto ao público, dizendo: “Queremos repetir que é gratuito para o povo americano vir à capital do seu país e assistir a uma grande corrida de rua. Liberdade, América, velocidade e corrida de rua. Não há nada mais americano do que isso".

