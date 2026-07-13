Trump se reúne com pilotos da Indy em evento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump sediou o evento de apresentação do Freedom 250 Grand Prix na Casa Branca nesta segunda-feira, marcando a contagem regressiva de 41 dias para a corrida inaugural da IndyCar nas ruas da capital do país.

O evento está agendado para 22 e 23 de agosto e contará com um circuito de rua temporário inédito de aproximadamente 2,67 km e sete curvas, contornando o National Mall e estendendo-se pela Pennsylvania Avenue. A corrida histórica servirá como ponto central das celebrações do 250º aniversário da independência americana.

"Estou muito feliz por estar aqui com algumas das figuras mais extraordinárias da história do automobilismo e de qualquer esporte", disse Trump. "Se pararmos para pensar, enquanto fazemos a contagem regressiva para o Freedom 250 Grand Prix, esta será uma corrida como nenhuma outra. será um dos eventos mais inesquecíveis que o mundo já viu."

US President Donald Trump with IndyCar drivers Alex Palou, Felix Rosenqvist, and David Malukas Photo by: Saul Loeb of AFP via Getty Images

Personalidades de destaque dos mundos do automobilismo e da política compareceram à apresentação de segunda-feira, incluindo os pilotos David Malukas, o atual tetracampeão da Indy Alex Palou e o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Felix Rosenqvist. Líderes importantes e figuras do setor também marcaram presença, incluindo Roger Penske, o presidente da Penske Corporation Bud Denker, o Secretário de Transportes dos EUA Sean Duffy, o CEO da FOX Sports Eric Shanks e o presidente da General Motorsports, Mark Royce.

A apresentação ofereceu uma amostra real da ação de alta velocidade que está por vir. Perto do final, Malukas entrou em um carro da Indy e fez os pneus queimarem brevemente ao dirigir até uma área designada para uma demonstração ao vivo de pit stop.

Trump elogiou a enorme coordenação necessária para trazer corridas ao coração histórico de Washington, D.C., destacando as velocidades extremas que os carros atingirão nas avenidas.

"Eventos inéditos acontecerão no próximo mês, bem aqui na capital do nosso país, nos dias 22 e 23 de agosto", disse Trump. “Será uma demonstração incrível de patriotismo americano, potência bruta e engenhosidade. Vocês verão carros em um nível jamais visto, correndo a mais de 190 milhas por hora — e até mais rápido que isso — pela Pennsylvania Avenue. A via não foi projetada exatamente para isso, mas o que Sean Duffy realizou com essas pessoas incríveis e brilhantes é realmente fantástico. Será um espetáculo memorável. Será algo realmente especial. Eles vão percorrer todo o National Mall em velocidades que... bem, se fizéssemos isso num dia comum, acho que as pessoas acabariam presas, talvez pelo resto da vida. Não foi planejado para ser assim, mas vai ficar lindo. Será algo lindo de se ver. E este é o primeiro evento de automobilismo desse tipo na história de Washington, D.C., acontecendo como parte da nossa grande celebração do 250º aniversário da liberdade americana. O povo americano está convidado a vir assistir a esse evento único na vida.”

US President Donald Trump and Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Saul Loeb of AFP via Getty Images

Roger Penske, proprietário da IndyCar Series e do Indianapolis Motor Speedway, destacou a enorme dimensão do interesse público que o evento gratuito já despertou.

“Acho que temos a sorte de receber o sinal verde — e depois a bandeira quadriculada — do cargo mais importante do mundo para realizar este evento em agosto”, disse Penske. “Pense bem: mais de 250.000 pessoas se inscreveram para vir ao evento. E poderemos acomodar 100.000 pessoas em cada um dos dois dias. E é gratuito. Nos sentimos honrados.”

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