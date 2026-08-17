Fora do grid da F1, Tsunoda negocia mudança para a Indy

Yuki Tsunoda pode estar se preparando para uma grande mudança em sua carreira e atravessar o Atlântico para disputar a Indy em 2027.

O Motorsport.com apurou que Tsunoda está em negociações para assumir o carro #66 da Meyer Shank Racing (MSR), equipado com motor Honda, o que marcaria um possível segundo ato de sua carreira nas categorias de monopostos da América do Norte. Marcus Armstrong ocupa atualmente esse assento, mas migrará para o carro #60, da mesma equipe, quando o atual vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, deixar o time ao final da temporada.

Após acumular 111 largadas na F1 desde sua estreia na categoria máxima, em 2021 — com destaque para o quarto lugar no GP de Abu Dhabi daquele ano, seu melhor resultado na carreira —, Tsunoda passou esta temporada atuando como piloto de testes e reserva da Red Bull Racing. Com as vagas de titular na F1 extremamente disputadas, uma transição para o automobilismo americano seguiria um caminho trilhado com sucesso por seu compatriota Takuma Sato, que passou pela F1 antes de se tornar bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto japonês de 26 anos já tem certa familiaridade com os carros da IndyCar, tendo pilotado um deles durante um evento promocional da Honda no final de 2024, antes do GP de Las Vegas. Ao assumir o volante do carro #93, equipado com motor Honda e preparado pela Chip Ganassi Racing, Tsunoda recebeu instruções do hexacampeão da IndyCar Scott Dixon. Ele realizou duas sessões de pista, totalizando cerca de 30 minutos, em um circuito de aproximadamente dois quilômetros localizado nas imediações do Las Vegas Motor Speedway.

Na ocasião, durante uma conversa com a imprensa, Tsunoda reconheceu o atrativo de viver e competir nos Estados Unidos, mas não minimizou o caráter intimidador das corridas em ovais americanos, especialmente no lendário Indianapolis Motor Speedway.

"Se eu tiver a oportunidade e sentir que é o momento certo, com certeza eu adoraria", disse Tsunoda na época. "Eu gosto dos EUA, então não me importo de morar aqui também. Mas sinto que não é o momento, porque não consigo imaginar pilotar no Indianapolis Motor Speedway — uma corrida de mais de duas horas, passando de 200 milhas por hora (cerca de 320 km/h) ou algo assim a cada volta. Para mim, é assustador. Não me vejo pilotando por mais de duas horas naquele carro. Não sei. Por enquanto, não estou realmente visando ou pensando na Indy, mas, é, por que não no futuro?"

Esse futuro hipotético pode estar ganhando contornos concretos agora, à medida que avançam as conversas para uma possível estreia em 2027.

Procurado pelo Motorsport.com, o coproprietário da MSR, Mike Shank, afirmou que a equipe ainda não tomou uma decisão sobre quem ocupará a vaga.

"Ainda não decidimos nada. Estamos conversando com todos de todas as categorias do automobilismo que sejam comparáveis ou pertinentes à Indy. Ainda estamos avaliando os interessados e analisando todo tipo de opção."

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