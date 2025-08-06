Todas as categorias

Indy Portland

Vice-líder do campeonato, Caio Collet disputa a 12ª etapa da Indy NXT em Portland

Brasileiro venceu as duas corridas em Laguna Seca e reduziu a diferença para Dennis Hauger para 42 pontos

Editado:
Caio Collet

A Indy NXT entra na reta final da temporada 2025 neste fim de semana com a disputa da 12ª etapa do campeonato, em Portland, no Oregon. Será a última prova do ano em um circuito misto, já que as duas corridas restantes acontecerão nos ovais de Milwaukee e Nashville.

Leia também:

Após um desempenho impecável em Laguna Seca, com duas poles e duas vitórias, Caio Collet subiu para a vice-liderança da tabela com 428 pontos, reduzindo a diferença para o líder Dennis Hauger para 42 pontos.

Em apenas um fim de semana, Collet — que iniciou a etapa na Califórnia com 320 pontos — cortou a vantagem de Hauger pela metade, mantendo viva a briga pelo título da principal categoria de acesso à IndyCar.

Portland é um dos circuitos mais tradicionais do calendário da Indy. Inaugurado em 1961, no local onde ficava a antiga cidade de Vanport, destruída pela enchente do Memorial Day em 1948, o Portland International Raceway possui 12 curvas ao longo de seus 3,16 km de extensão.

Apesar de ser uma pista relativamente plana, o traçado oferece boas oportunidades de ultrapassagem, como a chicane de alta velocidade no final da reta dos boxes, a curva 7 com forte zona de frenagem à direita que leva à reta oposta, e o complexo de três curvas que fecha a volta e retorna ao ponto de largada.

Com 35 voltas, a corrida deste domingo promete ser uma das mais acirradas da temporada. Representante da HMD Motorsports com o carro #76, Collet chega confiante ao circuito onde teve bom desempenho em 2024.

Em sua temporada de estreia na categoria, liderou a sessão classificatória de seu grupo, o que lhe garantiu um lugar na primeira fila do grid, e terminou a prova no top 5. O resultado foi fundamental para ser o estreante do ano, além de conquistar o terceiro lugar no campeonato de 2024, reforçando a motivação para continuar trabalhando duro com a equipe em busca de mais uma vitória.

"A expectativa para as três últimas etapas está muito boa", disse. "Acredito que eu e a equipe estamos em um momento muito positivo no campeonato, principalmente com essas duas últimas vitórias. Portland é uma pista em que fomos muito bem em 2024, então vamos tentar repetir uma boa performance e brigar pela vitória novamente".

"As duas últimas etapas são em circuitos ovais, Milwaukee e Nashville, onde tive meu primeiro pódio nesse tipo de pista. Milwaukee ainda exige alguns ajustes após os testes do meio do ano, mas estamos confiantes. Portland é uma etapa em que com certeza esperamos lutar pela vitória e reduzir ainda mais a diferença na briga pelo título".

A programação da etapa prevê dois treinos livres: o primeiro na sexta-feira (8), às 17h, e o segundo no sábado (9), às 17h30, seguido da sessão classificatória. A corrida será realizada no domingo (10), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

Cronograma - Indy NXT - Portland (Horário de Brasília):

Sexta-feira, 08 de agosto
17:00 – Treino Livre 1

Sábado, 09 de agosto
17:30 – Treino Livre 2
20:30 – Classificação Grupo 1
20:48 – Classificação Grupo 2

Domingo, 10 de agosto
14:00 - Corrida

Indy NXT - Classificação após onze etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 470 pontos
2. Caio Collet (BRA) 428
3. Lochie Hughes (AUS) 381
4. Myles Rowe (USA) 343
5. Josh Pierson (USA) 318

Indy
