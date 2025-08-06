A Indy NXT entra na reta final da temporada 2025 neste fim de semana com a disputa da 12ª etapa do campeonato, em Portland, no Oregon. Será a última prova do ano em um circuito misto, já que as duas corridas restantes acontecerão nos ovais de Milwaukee e Nashville.

Após um desempenho impecável em Laguna Seca, com duas poles e duas vitórias, Caio Collet subiu para a vice-liderança da tabela com 428 pontos, reduzindo a diferença para o líder Dennis Hauger para 42 pontos.

Em apenas um fim de semana, Collet — que iniciou a etapa na Califórnia com 320 pontos — cortou a vantagem de Hauger pela metade, mantendo viva a briga pelo título da principal categoria de acesso à IndyCar.

Portland é um dos circuitos mais tradicionais do calendário da Indy. Inaugurado em 1961, no local onde ficava a antiga cidade de Vanport, destruída pela enchente do Memorial Day em 1948, o Portland International Raceway possui 12 curvas ao longo de seus 3,16 km de extensão.

Apesar de ser uma pista relativamente plana, o traçado oferece boas oportunidades de ultrapassagem, como a chicane de alta velocidade no final da reta dos boxes, a curva 7 com forte zona de frenagem à direita que leva à reta oposta, e o complexo de três curvas que fecha a volta e retorna ao ponto de largada.

Com 35 voltas, a corrida deste domingo promete ser uma das mais acirradas da temporada. Representante da HMD Motorsports com o carro #76, Collet chega confiante ao circuito onde teve bom desempenho em 2024.

Em sua temporada de estreia na categoria, liderou a sessão classificatória de seu grupo, o que lhe garantiu um lugar na primeira fila do grid, e terminou a prova no top 5. O resultado foi fundamental para ser o estreante do ano, além de conquistar o terceiro lugar no campeonato de 2024, reforçando a motivação para continuar trabalhando duro com a equipe em busca de mais uma vitória.

"A expectativa para as três últimas etapas está muito boa", disse. "Acredito que eu e a equipe estamos em um momento muito positivo no campeonato, principalmente com essas duas últimas vitórias. Portland é uma pista em que fomos muito bem em 2024, então vamos tentar repetir uma boa performance e brigar pela vitória novamente".

"As duas últimas etapas são em circuitos ovais, Milwaukee e Nashville, onde tive meu primeiro pódio nesse tipo de pista. Milwaukee ainda exige alguns ajustes após os testes do meio do ano, mas estamos confiantes. Portland é uma etapa em que com certeza esperamos lutar pela vitória e reduzir ainda mais a diferença na briga pelo título".

A programação da etapa prevê dois treinos livres: o primeiro na sexta-feira (8), às 17h, e o segundo no sábado (9), às 17h30, seguido da sessão classificatória. A corrida será realizada no domingo (10), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

Cronograma - Indy NXT - Portland (Horário de Brasília):

Sexta-feira, 08 de agosto

17:00 – Treino Livre 1

Sábado, 09 de agosto

17:30 – Treino Livre 2

20:30 – Classificação Grupo 1

20:48 – Classificação Grupo 2

Domingo, 10 de agosto

14:00 - Corrida

Indy NXT - Classificação após onze etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 470 pontos

2. Caio Collet (BRA) 428

3. Lochie Hughes (AUS) 381

4. Myles Rowe (USA) 343

5. Josh Pierson (USA) 318

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!