Começou agora a pouco a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, principal prova do calendário da Indy e uma das joias da Tríplice Coroa do Automobilismo Mundial. E como é de praxe, a corrida começou movimentada e com duas bandeiras amarelas nas primeiras 30 de 200 voltas.

A primeira bandeira amarela foi causada por James Davison, que abandonou após seu disco de freio pegar fogo e explodir, causando um incêndio impressionante na lateral de seu carro,

Mal deu tempo dos pilotos acelerarem novamente com a bandeira verde que a amarela foi acionada novamente. Dessa vez, Marcus Ericsson, ex-F1, perdeu o controle do carro e foi parar no muro, destruindo seu carro e também causando um pequeno incêndio.

