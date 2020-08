As 500 Milhas de Indianápolis seguem com grande emoção. Próximo da marca de 100 voltas da prova, de um total de 200, um incidente envolvendo Conor Daly e Oliver Askew trouxe novamente a bandeira amarela.

Conor Daly perdeu o controle do carro e rodou na saída da Curva 4, enquanto Askew se perdeu no meio da fumaça e acabou batendo no muro, bem na entrada dos boxes. Veja o momento:

Askew foi atendido rapidamente pela equipe médica e indicou ter um pouco de dor no joelho.

