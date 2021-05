Um acidente com sete carros no Texas Motor Speedway colocou a quarta etapa da Indy em bandeira amarela desde o início.

O acidente ocorreu no momento da bandeira verde, quando Pietro Fittipaldi bateu na traseira de Sebastien Bourdais, com o efeito cascata com os carros ao redor. Conor Daly chegou a capotar na reta principal. Além deles, Alexander Rossi, Ed Jones, Dalton Kellett também se envolveram. Tony Kanaan bateu, mas conseguiu retornar. Ninguém se feriu.

“Em geral na Indy, acho que temos muitas freadas iniciais, acho que provavelmente devemos olhar para isso", disse Daly à NBC. “Tem um efeito de sanfona. Sinceramente, parecia bom, todo mundo estava acelerando, eu tinha a melhor visão porque fui o último, mas é preciso uma pessoa [para destruir] porque todo mundo está com o nariz próximo à traseira.”

"Tudo o que sei é que ficar de cabeça para baixo não é divertido. Em nossa cartela de bingo de ter coisas terríveis acontecendo conosco até agora este ano, não sei o que vai acontecer a seguir. Foi um começo difícil, com certeza."

Conor Daly, Carlin Chevrolet post the crash at race start 1 / 4 Foto de: NBC Crash at race start 2 / 4 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Crash at race start 3 / 4 Foto de: NBC Crash at race start 4 / 4 Foto de: NBC

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após 'susto' | PÓDIO

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.