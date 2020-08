Nesta quinta-feira acontece o segundo dia de treinos livres para a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, prova que pode dar a Tríplice Coroa do automobilismo mundial a Fernando Alonso, que já triunfou o GP de Mônaco de F1 e nas 24 Horas de Le Mans.

E já no segundo dia, o espanhol já ganhou destaque, mas não pelo lado positivo. Já na última hora da sessão, Alonso perdeu o controle na curva 4 e estampou o muro de Indianápolis. O piloto nada sofreu.

Veja como foi o acidente

No momento da pancada, Alonso tinha o sexto melhor tempo. No primeiro dia de preparação para a prova que acontecerá no dia 23 de agosto, ele foi o quinto colocado, sendo o melhor representante da Chevrolet.

