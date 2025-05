A Indy abriu o sábado do primeiro dia de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis 2025 com um rápido, mas movimentado treino livre no mítico oval. E na sessão de apenas uma hora de duração, tivemos o segundo grande acidente da edição deste ano, com o neozelanês Marcus Armstrong.

O piloto da Meyer Shank vinha em volta rápida quando perdeu o controle de seu carro na entrada de uma curva e foi com tudo no muro, danificando duramente o Honda #66 do companheiro de Helinho Castroneves. Veja abaixo o momento do acidente:

Armstrong precisou da ajuda dos fiscais para sair do carro, e foi removido da pista em uma maca, mas consciente e acenando para o público.

A partir das 12h tem início o primeiro dia de classificação das 500 Milhas de Indianápolis. Com 34 nomes confirmados para este ano, a sessão já define quem larga entre 13º e 30º, e os que avançam para a disputa da pole, no Fast 12, e o Bump Day, os quatro piores indo para a briga para não serem o carro eliminado de 2025.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!