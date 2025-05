Colton Herta, piloto da Andretti Global e vice-campeão da Indy em 2024, sofreu um grave acidente nos treinos classificatórios para a 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto, cotado entre os candidatos a uma vaga ao carro da equipe da Cadillac na temporada 2026 da Fórmula 1, perdeu o controle da traseira do carro, que rodou e bateu no muro, chegando a 'voar' depois da 'panca' na barreira externa, aterrizando de ponta cabeça, com o Aeroscreen raspando na pista.

Do ângulo do carro de Colton Herta, é possível ver que o choque do aeroscreen com o asfalto fez a peça de proteção soltar muitas faíscas, para desespero do piloto da Andretti. Depois de alguns segundos, a câmera do carro perdeu a imagem.

Por sorte, o piloto está bem e saiu do carro andando, passando pelo centro médico para um check-up preventivo, sem maiores riscos.

AO VIVO: Tudo do QUALI em ÍMOLA, com BATIDAS FEIAS de TSUNODA e COLAPINTO! Rubinho fala de F1/NASCAR

Watch: F1 AO VIVO: O GRID DE LARGADA para o GP da EMILIA ROMAGNA | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!