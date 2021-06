Helio Castroneves foi o grande destaque da 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis no último domingo (30).

Com a vitória, o brasileiro garantiu a quarta vitória e entrou para o hall dos maiores vencedores das 500 Milhas. Apenas três pilotos têm quatro vitórias na corrida: Anthony Joseph Foyt, Al Unser e Rick Mears.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, ele explicou como é o desafio de fazer uma boa volta em Indianápolis. Veja no vídeo abaixo.

Helio Castroneves: LENDA em INDIANÁPOLIS 'dá carona' em pista MÍTICA e ENSINA os seus SEGREDOS

