VÍDEO Indy: Carro pega fogo durante Carb Day

O carro de Ryan Hunter-Ray, da Dreyer and Rimbold/Cusick Motorsports, pegou fogo nesta sexta-feira durante o Carb Day, treino das 500 Milhas de Indianápolis, prova icônica que faz parte do calendário da IndyCar.

Com menos de uma hora para o fim da sessão, começou a sair fogo da parte traseira do carro #23. Assim que percebeu a situação, Hunter-Ray desacelerou o veículo e encostou na beira da pista. Ele saiu tranquilo e as equipes de resgate chegaram rapidamente para controlar a situação.

O treino foi retomado com 20 minutos no relógio e liderança de Josef Newgarden.

LECLERC supera McLARENS e lidera SEXTA em MÔNACO! PIASTRI BATE, MAX 10º e BORTOLETO supera HULK!

Watch: SEXTA-LIVRE AO VIVO: Tudo sobre o dia de treinos da F1 em MÔNACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!