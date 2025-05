Um incidente surpreendente ocorreu antes mesmo do início da Indy 500, com Scott McLaughlin, da equipe Penske, batendo no muro durante as voltas de 'apresentação'.

A chuva atrasou o início da 109ª 500 Milhas de Indianápolis em quase uma hora, com Roger Penske finalmente dando o comando para ligar os motores às 13h21 (horário de Brasília). Em uma pista fria com céu nublado, os 33 pilotos finalmente entraram na pista de corrida.

McLaughlin estava programado para largar em décimo lugar como o único dos três pilotos da Penske que escapou de uma penalidade no escândalo que tomou conta da equipe no fim de semana. No entanto, enquanto McLaughlin estava aquecendo os pneus, o piloto quando perdeu o controle. O Chevrolet nº 3 saiu da pista, batendo contra o muro interno na reta frontal e destruindo o carro.

Scott McLaughlin, Equipe Penske Foto de: James Gilbert / Getty Images

A corrida de McLaughlin terminou antes mesmo de começar. Ele ficou sentado no carro, completamente arrasado, enquanto a equipe tentava consolá-lo pelo rádio. Depois de sair dos destroços, ele só conseguia colocar a cabeça entre as mãos.

"Eu realmente não tenho ideia do que aconteceu", disse McLaughlin. "Estou muito chateado. A minha equipe construiu um carro fantástico para mim novamente. Peço desculpas aos meus patrocinadores, aos meus fãs, à minha família... Não sei por quê. Não acredito que estamos fora da corrida. De longe, foi o pior momento de minha vida. Sei que provavelmente é dramático, mas me dediquei tanto a essa corrida e não consegui ver a bandeira verde."

