VÍDEO: Piloto da Indy perfura barreira de proteção e causa acidente assustador
Scott McLaughlin, da Penske, perdeu o controle de seu carro na Curva 1 durante o segundo treino livre do GP do Alabama e bateu forte, mas saiu ileso
Acidente de McLaughlin em treino livre para o GP da Alabama chamou atenção pelas imagens de impacto.
Foto de: Fox Sports
O segundo treino livre do GP do Alabama na Indy foi marcado por um grave acidente envolvendo Scott McLaughlin, da Penske. Seu carro perfurou a barreira de pneus na Curva 1 do circuito de Birmingham, atravessou a cerca de segurança e parou no aterro que fica atrás dela. Apesar do susto, ele saiu ileso.
O neozelandês executava uma simulação de classificação e saiu da pista, fazendo com que duas rodas fossem para a grama. Assim, ele perdeu o controle, andou de ré na brita e não teve tempo de tentar frear.
Apesar de ter atravessado as barreiras de segurança, os equipamentos o desaceleraram o suficiente para que seu carro parasse. Se isso não tivesse acontecido, haveria o risco de ele ser arremessado para uma pequena área arborizada próxima à cerca.
McLaughlin encarou o acidente com bom humor. "Pareceu pior do que realmente foi. Depois que minha roda traseira tocou a grama, eu soube imediatamente que não tinha o que fazer e me preparei para o impacto.", relatou. Entre outras coisas, ele tirou as mãos do volante, como é recomendado para pilotos em tais situações.
O piloto lamentou dar o trabalho de consertar o carro para sua equipe, mas acredita que o problema será resolvido até a classificação das 15h30 (horário de Brasília) "Sinto muito pelos mecânicos, mas eu analisei e parece que poderemos voltar para a pista. Só quero retornar e lutar pela pole position", afirmou.
O fato de a cerca ter cedido e McLaughlin não ter batido na barreira de pneus abaixo acabou ajudando no conserto do carro. A estrutura de absorção de impacto mitigou energia adicional do impacto.
Apesar do susto, neozelandês acredita que estará na classificação para o GP do Alabama da Indy.
Foto de: Penske Entertainment
“Estamos sempre testando os limites. Naquele momento, eu soube imediatamente que algo ia dar errado. Você só precisa se segurar firme e ver o que acontece, mas claro, não é motivo para risos. Foi um erro e preciso melhorar”, seguiu o neozelandês.
Em quinto lugar no campeonato de pilotos da Indy com 85 pontos, McLaughlin foi o 11º no GP de Arlington e precisa de um bom resultado para se manter próximo ao líder, Kyle Kirkwood (Andretti), que tem 126. O Brasil é representado na categoria por Caio Collet, da AJ Foyt, que é o 18º na classificação, com 42 pontos.
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