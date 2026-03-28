Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Indy Barber

VÍDEO: Piloto da Indy perfura barreira de proteção e causa acidente assustador

Scott McLaughlin, da Penske, perdeu o controle de seu carro na Curva 1 durante o segundo treino livre do GP do Alabama e bateu forte, mas saiu ileso

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Editado:
McLaughlin crash

Acidente de McLaughlin em treino livre para o GP da Alabama chamou atenção pelas imagens de impacto.

Foto de: Fox Sports

O segundo treino livre do GP do Alabama na Indy foi marcado por um grave acidente envolvendo Scott McLaughlin, da Penske. Seu carro perfurou a barreira de pneus na Curva 1 do circuito de Birmingham, atravessou a cerca de segurança e parou no aterro que fica atrás dela. Apesar do susto, ele saiu ileso.

Leia também:

O neozelandês executava uma simulação de classificação e saiu da pista, fazendo com que duas rodas fossem para a grama. Assim, ele perdeu o controle, andou de ré na brita e não teve tempo de tentar frear.

Apesar de ter atravessado as barreiras de segurança, os equipamentos o desaceleraram o suficiente para que seu carro parasse. Se isso não tivesse acontecido, haveria o risco de ele ser arremessado para uma pequena área arborizada próxima à cerca.

 

McLaughlin encarou o acidente com bom humor. "Pareceu pior do que realmente foi. Depois que minha roda traseira tocou a grama, eu soube imediatamente que não tinha o que fazer e me preparei para o impacto.", relatou. Entre outras coisas, ele tirou as mãos do volante, como é recomendado para pilotos em tais situações.

O piloto lamentou dar o trabalho de consertar o carro para sua equipe, mas acredita que o problema será resolvido até a classificação das 15h30 (horário de Brasília) "Sinto muito pelos mecânicos, mas eu analisei e parece que poderemos voltar para a pista. Só quero retornar e lutar pela pole position", afirmou.

O fato de a cerca ter cedido e McLaughlin não ter batido na barreira de pneus abaixo acabou ajudando no conserto do carro. A estrutura de absorção de impacto mitigou energia adicional do impacto.

Apesar do susto, neozelandês acredita que estará na classificação para o GP do Alabama da Indy.

Apesar do susto, neozelandês acredita que estará na classificação para o GP do Alabama da Indy.

Foto de: Penske Entertainment

“Estamos sempre testando os limites. Naquele momento, eu soube imediatamente que algo ia dar errado. Você só precisa se segurar firme e ver o que acontece, mas claro, não é motivo para risos. Foi um erro e preciso melhorar”, seguiu o neozelandês.

Em quinto lugar no campeonato de pilotos da Indy com 85 pontos, McLaughlin foi o 11º no GP de Arlington e precisa de um bom resultado para se manter próximo ao líder, Kyle Kirkwood (Andretti), que tem 126. O Brasil é representado na categoria por Caio Collet, da AJ Foyt, que é o 18º na classificação, com 42 pontos.

ANTONELLI É POLE no JAPÃO com DOMÍNIO da Mercedes! BORTOLETO fica em 9º e Verstappen CAI no Q2

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Indy: Collet disputa em Barber sua quarta corrida no mês de março

Principais comentários

Mais de
Heiko Stritzke

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

VLN
VLN
NLS2
Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

Abertura da temporada 2026 do WEC no Catar é adiada devido ao conflito no Oriente Médio

WEC
WEC
Abertura da temporada 2026 do WEC no Catar é adiada devido ao conflito no Oriente Médio
Mais de
Scott McLaughlin

VÍDEO - Indy: McLaughlin bate forte antes da largada e fica fora da Indy 500

Indy
Indy
500 Milhas de Indianápolis
VÍDEO - Indy: McLaughlin bate forte antes da largada e fica fora da Indy 500

Indy: Penske é penalizada e Will Power e Josef Newgarden largam em último nas 500 Milhas de Indianápolis

Indy
Indy
500 Milhas de Indianápolis
Indy: Penske é penalizada e Will Power e Josef Newgarden largam em último nas 500 Milhas de Indianápolis

VÍDEO: McLaughlin bate forte e sai voando com seu carro nos treinos das 500 Milhas de Indianápolis

Indy
Indy
500 Milhas de Indianápolis
VÍDEO: McLaughlin bate forte e sai voando com seu carro nos treinos das 500 Milhas de Indianápolis
Mais de
Team Penske

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

Indy
Indy
Phoenix Raceway
Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

Andretti contrata ex-Penske envolvido em escândalo na Indy 500 de 2025

Indy
Indy
Andretti contrata ex-Penske envolvido em escândalo na Indy 500 de 2025

Últimas notícias

Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta

F1 - "Quanto mais você força, mais lento fica": Por que pilotos ficaram tão irritados após classificação do Japão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Japão
F1 - "Quanto mais você força, mais lento fica": Por que pilotos ficaram tão irritados após classificação do Japão

F1: Alonso descarta 'milagre' da Aston Martin e prevê futuro desafiador

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Japão
F1: Alonso descarta 'milagre' da Aston Martin e prevê futuro desafiador

Porsche Cup: Muller domina e vence corrida 1 no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Muller domina e vence corrida 1 no Velocitta