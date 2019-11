Vídeo: McLaren divulga pintura provisória de carro da Indy

A equipe Arrow McLaren SP começou sua preparação para a temporada 2020 da IndyCar, rodando pela primeira vez nesta terça-feira, com um design especial no carro pilotado pelo mexicano Patricio O'Ward.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a equipe revelou a ‘camuflagem’ do carro, com o logotipo em preto, branco e o tradicional laranja papaia da equipe de Woking no veículo.

O'Ward, que retorna à categoria norte-americana depois de ter disputado a segunda metade do ano na Europa, com uma corrida na Fórmula 2 e três na Super Fórmula japonesa, começou seus preparativos na manhã desta terça-feira, no que foi também seu primeiro contato com o novo dispositivo de segurança da Indy, o Aeroscreen.

