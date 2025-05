O domingo do segundo dia de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis de 2025 começou com mais um susto, após Scott McLaughlin sofrer um grande susto no treino livre que antecedeu o Fast 12. Logo após assumir a liderança da tabela de tempos, o neozelandês da Penske sofreu um forte acidente, o terceiro da edição deste ano, que o tirou da disputa pela pole.

McLaughlin tinha acabado de chegar ao topo da tabela, atingindo 233,553 mph antes do desastre. Enquanto vinha pela curva 2, McLaughlin rodou e bateu com força na parede externa. O carro imediatamente levantou do chão e foi pelos ares antes de aterrissar novamente sobre as rodas. Veja abaixo o momento:

A roda traseira esquerda foi completamente arrancada com o impacto, enquanto a traseira direita chegou a se enterrar na pista ao aterrissar. Havia uma marca visível na linha de corrida na saída da Curva 2, o que exigiu atenção imediata para a realização de reparos. O impacto também resultou em danos à barreira, com algumas soldas sendo feitas durante a paralisação. O incidente eliminou cerca de 30 minutos do treino de uma hora.

McLaughlin "arrasado", mas grato por ter saído ileso

"Sim, estou bem", disse McLaughlin depois de ser liberado do centro de atendimento no campo. "Sinto muito, muito mesmo por todos da Equipe Penske, pelos caras do carro nº 3 e por todos que constroem esses carros fantásticos. Ele (o carro) estava falando comigo e eu meio que senti isso e provavelmente deveria ter abandonado".

"Mas você tenta completar uma simulação de corrida para ver qual é a sensação. O risco valeu a pena? Provavelmente não. Incrivelmente triste. Foi basicamente assim que me senti. Você só tenta se preparar e eu só esperava não bater na grade de proteção. Sou muito grato à Indy, à segurança, à minha equipe, às barreiras e a tudo isso, porque me mantiveram seguro".

Sobre sua mentalidade após o forte acidente, McLaughlin disse: "Só tenho que seguir em frente. Eles podem construir um carro fantástico para mim - tenho a melhor equipe no pit lane. Estou muito triste por eles, acima de tudo. Tínhamos um carro excelente e eu simplesmente o destruí. É difícil de aceitar, principalmente agora. Você gostaria que fosse para alguma coisa, mas foi para nada - nos treinos. No final das contas, essas são as decisões que você toma nessa velocidade. Eu escolhi manter a corrida, então a culpa é minha".

