VÍDEO: Newgarden capota após atingir Foster no GP de Gateway; veja

Após o caos no GP do Canadá de Fórmula 1 este domingo, o fã do automobilismo foi brindado com um movimentado GP de Gateway da IndyCar nesta noite, com a corrida no oval sendo marcada por uma batida impactante entre Josef Newgarden e Louis Foster. O Motorsport.com mostra no vídeo abaixo:

O incidente todo começou com toque de Foster no muro em Madison, o que fez com que ele perdesse o controle e rodasse. Na sequência, o norte-americano da RLL foi atingido pelo compatriota da Penske, que não pôde evitar o contato.

Newgarden liderava e era um dos favoritos à vitória mas acabou abandonando, tendo o mesmo desfecho de seus companheiros de Penske Will Power, da Austrália, e Scott McLaughlin, da Nova Zelândia, em Gateway. Foster, claro, foi outro a não completar o GP de Madison.

