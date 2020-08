As 500 Milhas de Indianápolis de 2020 terminou com bandeira amarela. A quatro voltas do final, Spencer Pigot sofreu uma batida fortíssima, encerrando sua participação na prova.

O piloto perdeu o controle do fora e bateu primeiro no muro externo, e a força do primeiro impacto levou o carro a atravessar a pista, acertando também o muro interno. A batida foi tamanha que obrigou a prova a acabar sob bandeira amarela, porque não havia tempo hábil para fazer os consertos a tempo.

Pigot foi socorrido rapidamente pela equipe médica e saiu do carro tonto devido à força do impacto. Veja o momento do acidente:

